Julián Gil: "Quiero hoy salir en defensa de lo que nosotros vivimos como pareja" El actor salió a desmentir a través de sus redes sociales una información acerca del origen de su pleito con la madre de su hijo que compartió una periodista mexicana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Julián Gil acudió este jueves a las redes sociales para poner un alto a los chismes y desmentir la truculenta historia que compartió a través de su canal de YouTube una periodista mexicana según la cual Marjorie de Sousa y su madre le habían hecho brujería al actor y que por esa razón Gil había tomado la decisión de terminar su historia de amor con la actriz venezolana. "Creo que en todo el proceso ha sido la historia más absurda que he podido escuchar. Porque hemos vivido cosas, tanto Marjorie como yo, duras, injustas para ambas partes, injustas para Matías, pero yo creo que este tipo de cosas hay que pararlas y poner las cosas en contexto porque dentro de todo, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de lo que estamos las dos partes luchando, no podemos permitir tampoco que este tipo de cuentos absurdos entorpezcan más el proceso. Quiero hoy salir en defensa de lo que nosotros vivimos como pareja y desmentir totalmente este cuento absurdo", dijo el villano de telenovelas. Gil, que tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, negó rotundamente que ese haya sido el desencadenante de la ruptura entre Marjorie y él como aseguró la periodista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero decir hoy públicamente que esos no fueron los motivos. No fueron los motivos. Tenemos unos motivos como pareja, que inclusive nunca han salido a la luz pública que fueron cosas entre Marjorie y yo, pero tengo que salir a desmentir esto porque es totalmente absurdo", dejó claro el reconocido intérprete de 50 años. Image zoom Marjorie de Sousa y Julián Gil Mezcalent (x2) Asimismo, el actor pidió a la prensa más responsabilidad a la hora de hablar del caso ya que se trata de un asunto muy serio en el que está en juego el bienestar de un menor de edad. "Yo creo que deberíamos ser un poquito más responsables a la hora de comunicar. La verdad es que ya es como demasiado absurdo todo lo que está pasando. Es demasiado fuerte todo lo que estamos viviendo para tener que escuchar esta historia absurda", aseveró. "Quiero emplazar a la gente que tiene un poquito de poder en los medios que seamos congruentes, pensando siempre que es un caso serio, en que es un caso donde hay un niño y que es un caso donde todos, todos los involucrados, estamos sufriendo muchísimo".

Close Share options

Close View image Julián Gil: "Quiero hoy salir en defensa de lo que nosotros vivimos como pareja"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.