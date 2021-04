Julián Gil se olvidó de su pleito con Francisca Lachapel y salió en su defensa A pesar de sus fuertes diferencias, el actor alzó la voz para mandar estas solidarias palabras a la presentadora, víctima de insultos y críticas en las redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sincera y valiente, como siempre, Francisca Lachapel hacía público esta semana su pesar por los desagradables comentarios que ha tenido que leer últimamente en las redes con respecto a su físico en pleno embarazo. La co-presentadora de Despierta América compartía el dolor y malestar que siente al ver la falta de empatía y, en ciertos casos, humanidad en medio de una de las etapas más hermosas de su vida. Un mensaje que muchos compañeros apoyaron y aplaudieron, denunciando ese comportamiento inaceptable. Entre ellos, Julián Gil, con quien Francisca ha tenido sus más y sus menos con respecto a su situación con Marjorie de Sousa. Francisca y Julián Image zoom Francisca y Julián | Credit: IG/Francisca Lachapel "Francisca no hagas caso, no estás gorda, estás llenita de un ser que te hará la mujer y la mamá más feliz del mundo", empezó el cariñoso escrito de Julián a su compañera junto al video. "Disfruta tu maternidad que es la etapa mas linda de una mujer. Te queremos", concluyó. A pesar de su reciente encontronazo en el programa mañanero de Univision, el artista quiso mostrarle su solidaridad independientemente de sus diferentes posturas en otros temas. Su 'enfrentamiento' se remonta a hace unas semanas cuando Francisca expresó que "Julián debería parar de hablar de Marjorie", entre otras cosas. Unas palabras que al destinatario no le hicieron ninguna gracia y a las que respondió tajante. Lo hizo en respuesta a un video de dicho segmento publicado en las redes del show. "Francisca creo que tiene que estudiarse bien el caso desde el día uno o ¿fue que le dijeron que tenía que decir?, ¿no habla mal de mí?, ¿estás segura? Se te olvidó que me acusó de narcotraficante, de tratar de envenenar a Matías en el centro de convivencia, de drogadicto, violento, alcohólico", señaló Gil molesto. Su contestación siguió con más explicaciones y argumentos que pusieron en evidencia el malestar entre ambos ante tan delicada situación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, esta situación no ha impedido que Julián salga en defensa de Francisca ante la injusticia cometida contra su persona. Un gesto que demuestra que el respeto y el compañerismo está por encima de todo.

