Julián Gil cuenta en exclusiva cómo fue su batalla contra el cáncer Hace un año, Julián Gil recibió el diagnóstico que nadie espera, le dijeron que tenía cáncer. Ahora, narra cómo fue lidiar con esta enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Julián Gil grababa la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, por una casualidad se enteró que en una parte de su cabeza mostraba una notable falta de pelo. Eso dio pie para que el actor descubriera que tenía cáncer en la piel y "se me vino el mundo abajo". Ahora, el protagonista de la película Jesús de Nazareth narra lo ocurrido. "Mientras grababa ¿Qué le pasa a mi familia?, la novela pasada, una de las chicas de maquillaje me comentó que había visto un huequito en el pelo. Voy con el doctor, quien me manda con una doctora dermatóloga oncóloga", relató a People en Español. "La doctora me dice 'lo que tienes es debido al COVID, ya que una de sus consecuencias es la alopecia. Pero ya que estás aquí déjame revisarte'. Le dije 'tengo en el pecho una ronchita, como un lugarcito que hace rato me pica y, a veces, me duele un poquito'. Me hizo la biopsia y a los diez días me llamó para decirme que era cáncer y que había que operarlo porque se podía regar". Como era de esperarse, el conductor de televisión inició el proceso para combatir este mal. "Me operé; luego de eso, [siguió] la cicatrización y la recuperación. La instrucciones son que cada seis meses me tengo que estar checando y que cualquier tipo de lugarcito o de marchita que note rara en mi cuerpo. Pero me siento bien y contento. El hecho de estar ahora tranquilo, porque ya pasó un año", continuó. Julián Gil Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ¿por qué darlo a conocer en este momento y no antes? El intérprete de Próspero Millán Rico en el melodrama La herencia quiso compartir esta situación porque sabe que su experiencia puede ayudar a otras personas; además, es una forma de acabar con las dudas sobre la cicatriz que tiene donde le practicaron la cirugía. Julián Gil Credit: Líderes Latinos "El motivo de publicarlo y mencionarlo ahora es para concientizar a la gente sobre el cáncer de piel; sobre la prevención del sol, el uso de los bloqueadores solares", explicó. "Y, sobretodo, porque mucha gente me decía, cuando hago publicaciones, por qué tenía una cicatriz y nunca decía nada". Julián Gil Credit: Líderes Latinos Por su parte, Alberto Navarro, quien colabora con el famoso desde dos décadas, explicó que fue difícil lidiar con esta situación. "Todo su círculo íntimo, sus hijos, tanto Nicole como Juliancito, sus hermanas y yo sabíamos desde el día que fue a ver a la doctora. Desde que le pasó lo del pelo nos lo dijo; pero claro, nosotros por respeto a él, acordamos que 'no vamos a decir nada hasta que lo haga público, si lo quiere hacer publicó. Es una decisión muy personal. Por eso no dije nada hasta ahora", mencionó a People en Español. Si bien, actualmente, Julián Gil está completamente fuera de peligro, continúa llevando a cabo las precauciones requeridas en un caso como este.

