¡Crece el imperio de Julián Gil! Así es su nueva apuesta empresarial Desde México y con toda la ilusión, el actor presentó su nuevo emprendimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que caracteriza el ascenso en la carrera de Julián Gil es el trabajo constante. El artista y también empresario no se ha puesto límites y el resultado ha sido un crecimiento imparable hacia sus metas. Cine, teatro, televisión y también emprendimientos lejos de los focos han sido los campos a los que ha apostado y ganado. Este miércoles, el puertorriqueño, quien rodará en México la telenovela El maleficio, cumplía otro gran sueño al ver crecer su imperio empresarial, fruto de mucho empeño, tiempo y esfuerzo. Julián Gil Julián Gil hace crecer su imperio empresarial | Credit: ¡Crece el imperio de Julián Gil! Así es su nueva aventura empresarial Desde Polanco, en Ciudad de México, el que fuera conductor de Siéntese quien pueda abría las puertas, junto a sus socios, y acompañado de sus seres queridos, de Isola Polanco, su nuevo negocio con el pretende seguir deleitando los estómagos de la gente. MÁS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO AQUÍ Primero se atrevió con La Placita en la Ciudad del Sol, que después dio paso a Isola Miami, y ahora se ha abierto también en México, país que ama y le ama, para ofrecer lo mejor de la comida italiana a sus habitantes. A su lado, inseparable y como gran pilar, estuvo su novia, la periodista Valeria Marín, orgullosa del trabajo incansable de su prometido. También acudieron amigos de profesión del actor, como Alexis Ayala, quien aplaudió el trabajo bien hecho de su colega. "Cómo te quiero, Julián. Me gusta ver a mis amigos crecer, emprender y lograr. Bravo, bravo", escribió. Una nueva apuesta de Julián que le mantuvo una sonrisa de oreja a oreja durante toda la velada de apertura y presentación a los medios. "Será tu restaurante favorito", escribió en sus redes. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Crece el imperio de Julián Gil! Así es su nueva apuesta empresarial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.