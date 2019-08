Julián Gil lanza dura advertencia al director de contenidos de Suelta la sopa

La convivencia que tuvo esta semana Julián Gil con su hijo Matías ha vuelto a poner de actualidad en los diferentes programas de televisión el interminable conflicto que mantiene desde hace dos años el actor de origen argentino con Marjorie de Sousa por el bienestar del menor.

Uno de los periodistas que se ha mostrado más crítico con el galán ha sido el director de contenido de Suelta la sopa, Juan Manuel Cortés, quien este miércoles durante el show de Telemundo que presenta Jorge Bernal daba a conocer diferentes informaciones que no dejaban muy bien parado al que fuera villano de exitosas telenovelas de Televisa como Hasta el fin de mundo y, más recientemente, Por amar sin ley.

“Mucha gente piensa que fue Julián Gil el que le rogó al juez que le permitiera ver a su hijo porque supuestamente Marjorie hace todo lo posible para que él no lo vea, en realidad no fue así, en realidad el juez según este documento que tengo en mis manos fue el que obligó a Julián a ir. La semana pasada era la cita para que viera a su hijo y él no fue así que le dijeron que le ponían una multa de 250 dólares si no asistía a esta reunión con su hijo y finalmente lo hizo ayer”, informó.

“Por otra parte quiero decirles que también hay un grave problema con la pensión alimenticia porque Julián no solamente no paga desde junio sino que le dijeron ‘un momento tú estás diciendo que no ganas ningún dinero en Estados Unidos y que ya no tienes tu contrato de exclusividad en México entonces cómo nos dices que te vas de viaje a Estados Unidos todos los fines de semana y que es por eso que no puedes cumplir con las convivencias con tu hijo si al mismo tiempo estás trabajando’, entonces le dieron un plazo para decirle ‘trabajas o no trabajas”, explicó. “Y finalmente les quiero decir que la gente que está ahí quieren que quede claro que el niño sí sabe quién es su papá porque desde el día número 1 tiene en su cuarto una foto del papá y le dicen este es tu papá y por eso cuando lo vio lo reconoció nada más que estaba asustado porque no convivía con él”.

Las declaraciones del periodista, como era de esperar, no sentaron nada bien a Julián, quien no dudó en ejercer su derecho a réplica a través de las redes sociales.

“Que lástima que seas tan poco profesional. ¿Estás seguro que me conoció? ¿Estabas ahí y lo viste? ¿Lo escuchaste decir papá? Pagaría lo que no tengo para que hubieras estado ahí y ver al nene sufrir y sentirse como se sintió. Lloró sí y mucho y no solo lloró ayer llora siempre desde el día uno llora ¿y eso no lo dices o tienes memoria selectiva? Busca cada una de mis salidas del centro de convivencia, búscalas y verás que en todas dije que era un crimen exponer al niño y llevarlo al centro”, escribió en Instagram el reconocido intérprete de 49 años.

“Y me parece más bajo de tu parte justificar mi ausencia con una foto en el cuarto del niño. ¿Crees que eso es bonito? ¿Acaso el papa está muerto para mostrarlo en foto?”, agregó.

Image zoom Mezcalent

Por último, el actor no dudó en lanzarle una advertencia al periodista colombiano.

“Te aconsejo que vayas por la derecha o expongo tus conversaciones que me hicieron llegar tuyas con la abogada Pellón donde se ponen de acuerdo en muchas cosas en contra de mí para mover la opinión pública y confabular maliciosamente. Recuerda que tienes el techo de cristal y te estás metiendo en terrenos delicados”, le advirtió Gil.