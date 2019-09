Julián Gil tras comprobar que no hizo nada ilegal: "Hay que ser muy descarada" En otro episodio de discordia de Sousa y Gil, Matías ha llegado a ser ahora quien recibe un mensaje de su papá a través de un video en el que explica su versión para que él la vea en un futuro. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Matías Gregorio, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil está a punto de cumplir sus tres años, en los que desafortunadamente no ha tenido el mejor de los ratos. En otro episodio de discordia de Sousa y Gil, Matías ha llegado a ser ahora quien recibe un mensaje de su papá a través de un video en el que explica su versión para que él la vea en un futuro. “Lo hago para que quede evidencia de todo lo que esta pasando, de toda la lucha que hemos pasado por quererte, para que estés en nuestras vidas”, comienza el argentino su emotiva dedicatoria a través de sus redes sociales. “Se que vas a crecer con una historia totalmente diferente a la historia llena de mentiras y falsedades, llena de sucesos con la única intensión de separarnos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor continúa mencionando el reciente suceso en el que la abogada de De Sousa lo señaló de hacer algo “ilegal” por tomarse una foto con su hijo en el centro de detención. “Gracias a Dios volvieron a quedar en ridículo”, dice el actor quién continúa buscando respuestas. “¿Fue ilegal haberme sacado una foto contigo?” La respuesta a esa pregunta la tuvo la directora del centro de convivencia, Alinne Miranda. Image zoom Instagram/Julián Gil “Sí modificamos radicalmente la reglamentación. Nosotros pedimos puntualidad en los encuentros, le pedimos a los usuarios que lleguen 10 minutos antes”, dijo la funcionaria al programa De primera mano (Imagen TV). “Nosotros a partir del año 2016 al año 2018, el 5 de noviembre del 2018, nuestros usuarios y usuarias no podían acceder a un teléfono celular ni una cámara fotográfica, ellos no podían llevarse un recuerdo de la convivencia. [Pero] mis autoridades y mi equipo de trabajo consideraron que es necesario. Los niños menores tienen una imposibilidad cognitivamente pare recordar algunos eventos importantes de sus vidas. A partir del 6 de noviembre del 2018 entraron en funcionamiento las nuevas bases generales de funcionamiento”. Image zoom Eyepix/NurPhoto via Getty Images Efectivamente, El actor de la obra ¿Y si me caso? estuvo en lo correcto y no cometió ningún delito. Sin embargo, la frustración del actor quedó plasmada en el video: “¡Den un motivo por el cual yo no puedo estar con mi hijo!”. Y entre dimes y diretes, el actor dejó claro lo que piensa de la abogada. “Hay que ser muy descarada para tú hacer lo que hiciste”. Mira el video y cuéntanos qué piensas. Advertisement EDIT POST

