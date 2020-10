Close

“Quitaron a mi hijo su derecho a tener un papá”: Julián Gil sobre la pérdida de la patria potestad de Matías El actor explotó contra su ex y madre de su hijo, Marjorie de Sousa, tras confirmar en un juzgado en México que había perdido la patria potestad de Matías. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A la salida de un juzgado en la Ciudad de México, Julián Gil explotó contra su ex y madre de su hijo, Marjorie de Sousa, tras confirmar que perdió la patria potestad de Matías. El actor, visiblemente molesto porque la cantante venezolana había manifestado que el fallo no era definitivo, reiteró que desde el pasado 21 de septiembre él había dicho que sí había una decisión y que era firme. Image zoom Marjorie de Sousa y Julián Gil Mezcalent (x2) “Se acuerdan de que se dijo que la sentencia había salido el 21 de septiembre, lo dije, lo reconfirmé, no la podía tener en la mano, acabo de salir del tribunal, la sentencia la tengo en mi mano, como lo dije, es una sentencia real, es firme, no como dijeron que no era firme”, expresó en un video de sus historias de Instagram. Image zoom Instagram / Julián Gil “Sí es firme y perdí la patria potestad, no la perdí, me la arrebataron, me la robaron o como le quieran decir”, agregó en el video, tras explicar que el documento que tiene cuenta con más de 240 páginas. Asimismo, Gil indicó que en su momento hablará con más detalles acerca del tema y que se iba a dedicar a leer con detenimiento los papeles legales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¿No les parece raro que de esto no hablan? Después de casi 4 año acusándome de todo, pero ¿de esto no hablan? Les da vergüenza que la gente sepa que quitaron a mi hijo su derecho de tener un papá”, escribió en sus redes junto a una fotografía del documento. Image zoom Instagram / Julián Gil La actriz venezolana dijo a mediados del presente mes que no había nada firme en el caso, luego de ser cuestionada por la prensa durante una ceremonia en la que fue homenajeada por sus 20 años de carrera y recibió las llaves de la ciudad de Ontario, CA. Image zoom “No puedo decir absolutamente nada porque no existe nada firme todavía, por eso la única que puede hablar de esto es mi abogada, y repito, no existe nada firme, así que no puedo decir nada”, expresó la actriz entonces.

