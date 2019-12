Julián Gil comparte fotos inéditas con el actor Fernando Colunga. ¿Qué traman estos dos galanes? Los apuestos actores han compartido un momento muy especial y han encendido las redes con su galantería, sus sonrisas y un proyecto sorprendente. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Últimamente le vemos más a menudo. Después de unos años apartado de los focos, Fernando Colunga nos regala su presencia con más frecuencia en diferentes actos, para suerte nuestra. El primera actor mexicano que nos enamoró con tantos títulos de telenovela ha posado con otro galán, Julián Gil, por un gran motivo. El argentino compartió dos imágenes muy cómplices con su compañero y colega en su perfil de Instagram donde demostraron su compromiso con el cine. Ambos acudieron a la presentación del Dorada Festival de cine en República Dominicana al que el protagonista de Esmeralda apoyó con los ojos cerrados. Será inaugurado del 16 al 20 de enero del 2020 y ambos han recibido a la prensa para contar todos los detalles de lo que se esconde detrás de esta gran iniciativa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julián y Fernando han formado un gran equipo y han mostrado su pasión y entrega a la profesión que aman. Colunga compareció sonriente, bromista y con un gran sentido del humor que encandiló a todos los asistentes y también a los fans que no han parado de piropearle en redes. Con este proyecto, los destacados actores pretenden impulsar y apoyar la industria cinematográfica. Nadie mejor que un veterano de altura para unirse a este gran proyecto que llena de ilusión a otro grande de la escena, Julián. ¡Muchísima suerte! Advertisement

