"Voy a ser...": Julián Gil comparte feliz noticia en su programa ¡Siéntese quien pueda! El conductor y actor quiso compartir este martes con sus compañeros y el público la feliz noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Gil Julián Gil, conductor de ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) | Credit: Mezcalent En agosto del año pasado, Julián Gil inició una nueva aventura profesional como presentador del programa de entretenimiento ¡Siéntese quien pueda!, que UniMas transmite a las 7 p. m., hora del Este, en competencia directa con el exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo). El actor de exitosas telenovelas como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, ¿Qué le pasa a mi familia? y La herencia: un legado de amor se encarga de conducir cada noche desde hace medio año este espacio en el que además de informarse sobre lo que sucede en la vida de las celebridades sus panelistas compiten cada semana por permanecer sentados en sus sillas. Aunque normalmente da paso a noticias sobre artistas y colegas del medio, Julián también se convierte de vez en cuando en el protagonista de la noticia, como sucedió este martes. Julián Gil Julián Gil, conductor de ¡Siéntese quien pueda! | Credit: ¡Siéntese quien pueda! El actor, quien cuenta con más de 4 millones de seguidores en la red social Instagram, quiso compartir con sus compañeros y el público una noticia que lo tiene muy feliz. "Les voy a contar una historia muy bonita para mí y mi familia", comenzó compartiendo Gil. "Ustedes saben, que se los he estado diciendo, que mi hija Nicole empezó hace aproximadamente dos semanas con este proceso [para quedar embarazada], así que próximamente si Dios quiere voy a ser abuelo. Le pedí permiso porque ella diariamente tanto a su mamá como a mí nos manda todo el proceso porque ella se tiene que inyectar diariamente. En el caso de ella lo está haciendo así porque Íñigo, su esposo, tuvo un cáncer muy agresivo y antes del proceso de quimioterapia guardaron los espermas, entonces ahora estamos en ese proceso", explicó el conductor. "Si Dios quiere mañana precisamente van a confirmar que tenga más de una medida exacta, creo que son 15 o 17 centímetros, pero ya hoy en día tienen 9 óvulos ya listos. Me pongo hasta nervioso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julián señaló que si "todo funciona bien" este viernes le estarán haciendo a su hija "la fecundación in vitro", por lo que es muy probable que pronto se convierta en abuelo. "Crucemos dedos porque puede que no pegue, pero tenemos toda la fe de que sí va a pasar y que voy a ser próximamente abuelito", expresó el intérprete de 52 años.

