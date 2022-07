Julián Gil asegura que haría con su novia Valeria lo mismo que JLo y Ben Affleck: ¿se viene boda en secreto? Julián Gil y Valeria Marín están viviendo un hermoso romance. ¿Se piensan casar y tener hijos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julian Gil y Valeria Marin Julián Gil y Valeria Marin | Credit: Mezcalent.com Ahora que Julián Gil se ha operado de la rodilla, si algo no pude faltarle a su lado es la compañía de su novia Valeria Marín. Desde que decidieron unir sus vidas, lo cierto es que la pareja goza de una estabilidad que tanto la periodista como el actor está disfrutando como nunca antes. "Con Valeria cada día mejor, ya llevamos mas de 12 meses y medio, ha sido una relación hermosa, de mucha complicidad, mucha amistad, mucho entendimiento, de mucho apoyo para los dos", dijo el intérprete en declaraciones a People en Español. En medio de un romance donde todo parece ir viento en popa, valdría la pena preguntarse si no han pensado en casarse, algo que el actor argentino no descarta del todo. "No nos hemos casado por papeles pero somos como un matrimonio, siempre hemos hablado los dos de que el papel no es lo que va a determinar que seamos o no seamos felices y que eso determine cuál va a ser el éxito de la relación", sostuvo Gil. "Así que de alguna manera sí, estamos casados. De planes de boda no hemos hablado, los dos somos medio impulsivos. Quizás algún día nos levantemos al estilo JLo y Affleck, y nos casamos sin que nadie se entere, ella y yo solitos. No nos imaginamos una boda gigante", aseguró. Julian Gil y Valeria Marin Julián Gil y Valeria Marin | Credit: Mezcalent.com A pesar de que el actor es padre de tres hijos, y que aún se encuentra atravesando por el gran conflicto con su pequeño Matías, el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa y a quien no ha visto durante mucho tiempo, el argentino no descarta la posibilidad de ser padre por cuarta vez. "Es algo que nunca hemos descartado, no se ha descartado la posibilidad, pero estamos muy bien y felices como estamos ahora, y si Dios quiere y tenemos la bendición de ser padres, pues bienvenido sea", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, el protagonista de La herencia se encuentra en un momento importante de su carrera, más aún con el nuevo proyecto que tiene entre manos. Se trata del reality show Siéntese quién pueda, un nuevo programa de TelevisaUnivisión producido por Carlos Mesber que se estrenará el próximo 22 de agosto de lunes a viernes a las 7PM / 6c por UNIMÁS.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Julián Gil asegura que haría con su novia Valeria lo mismo que JLo y Ben Affleck: ¿se viene boda en secreto?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.