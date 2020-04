Así es por dentro la espectacular casa donde vive Julián Gil El villano de exitosas telenovelas como Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley abrió las puertas de su hogar en una reciente transmisión en vivo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las casas de los famosos se han convertido durante las últimas semanas debido a la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 en improvisados sets de grabación desde donde las celebridades están conectando con los diferentes programas de televisión y haciendo sus respectivas transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. Este es el caso de Julián Gil, quien recientemente abrió las puertas de su espectacular casa de Miami en un ‘live’ que realizó desde la página de Facebook de Univision junto con Clarissa Molina, la copresentadora del exitoso programa de la cadena El gordo y la flaca. Image zoom Julián Gil en la parte exterior de su casa. Facebook Univision Aunque el propósito de la transmisión en vivo no era ver el hogar del villano de exitosas telenovelas como Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley, la carismática conductora dominicana consiguió que el actor mostrara su casa durante el ‘live’. “Yo quisiera ver un poquito, si puedes mover la cámara, un tour porque nunca hemos visto la casa de Julián Gil y a mí me encantaría y a todo el mundo que está conectado ver un poquito”, le pidió la que fuera ganadora del reality Nuestra Belleza Latina VIP 2016. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor aceptó encantado la petición de Clarissa y comenzó a mostrar uno a uno los rincones de su hogar, empezando por la parte exterior de la casa, que cuenta con un jacuzzi. “Aquí hay un jacuzzi, acabo de remodelar esto, antes de que pasara todo lo estaba remodelando”, confesó el intérprete de 49 años. Image zoom Julián Gil muestra su jacuzzi “Aquí tengo mi barbacoa, que los que me conocen saben que me encanta hacer barbacoas y carnitas asadas”, prosiguió la expareja de Marjorie de Sousa. Tras enseñar la parte exterior de su casa, el actor se dispuso a a mostrar el interior no sin antes avisar: “Esto no lo muestro mucho, pero bueno les voy a mostrar adentro de casa”. Image zoom Julián Gil muestra su cocina Gil hizo así un recorrido por la cocina, la sala y otros rincones de su hogar, a excepción de su habitación, que se encontraba en la planta de arriba y no quiso enseñarla. Image zoom Julián Gil muestra su casa “El cuarto está arriba, pero el cuarto no te lo voy a enseñar”, dijo. Advertisement

