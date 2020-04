Julián Gil debuta como reguetonero con un tema alusivo al coronavirus Julián Gil aprovecha el COVID-19 y debuta con un programa que transmite por internet; al mismo tiempo se lanza como reguetonero con el tema homónimo para esta emisión. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al parecer esta pandemia de COVID-19 está motivando a los famosos a descubrir nuevos talentos. Ahora Julián Gil parece que quiere probar nuevos caminos en el espectáculo y se lanza como reguetonero con un tema alusivo a la temporada que se titula “Ok! Me quedo en casa”, donde realizó una colaboración con El Gemelo. Su letra dice así: “Gemelo improvisa. Yo no Julián, vamos para el cacho un rato con los muchachos. Tas loco, ¡me quedo en casa! ¿Qué? Si hoy hay party. ¡Qué no! Chico tú eres loco, no vayas ni a la plaza. Ok! Me quedo en casa. No ves que Julián Gil está transmitiendo melaza. Ok! Me quedo en casa”. RELACIONADO: Así es por dentro la espectacular casa donde vive Julián Gil Image zoom Esta canción del género urbano surgió ante la petición del propio actor al cantante puertorriqueño para que fuese el tema de su programa homónimo que estrenará por YouTube y Facebook. “Ahora de tu casa no vas a querer salir. Y es que somos los mejores, no te tengo que mentir. ‘Por fin, algo que valga la pena’. Es lo que están gritando las abuelas y las nenas. Estaban aburridas en la cuarentena y Julián Gil les dio solución a su problema”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Ok! Me quedo en casa, que se transmitirá de lunes a viernes a las 10:00 P.M. (tiempo de Miami, Estados Unidos) a partir del próximo 20 de abril, las personas podrán interactuar y mostrar su talento, al tiempo que disfruta de entrevistas a celebridades; así como, de historias positivas y divertidas que pretenden hacerles pasar un buen momento durante la cuarentena por el coronavirus. “El público desde sus casas serán parte integral del programa cantando, bailando, haciendo chistes, tocando algún instrumento, haciendo magia e imitaciones”, explicó Gil en un comunicado. “Me quedo en casa en un programa diario muy ágil”. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

