Julián Gil apoya a su novia Valeria Marín, quien padece agotadores síntomas de coronavirus La presentadora mexicana Valeria Marín, novia de Julián Gil, compartió en Instagram su experiencia con el coronavirus. Así la ha apoyado el actor durante su enfermedad. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Valeria Marín lucha por su salud tras ser diagnosticada con coronavirus. La presentadora mexicana, novia del actor Julián Gil, publicó un video en Instagram donde cuenta su experiencia con esta enfermedad. "Traté de desconectarme un poquito para no estar viendo muchas cosas del COVID y toda esta situación que te pone demasiado vulnerable", reveló. "Vamos poco a poco, apenas estoy entrando a la segunda semana. Hay días buenos, hay días no tan buenos, pero tratando de salir con la mejor actitud". La periodista deportiva reconoce que se siente agotada. "No saben lo cansado que es y lo vulnerable. Mis días los siento como si hubiera corrido un maratón diario. Ese es el nivel de mi cansancio", admitió. "Espero que llegue el día que pueda dar negativo". Julián Gil también batalló contra esta enfermedad y ha estado apoyando a su pareja durante su recuperación. "Ánimo amor, ya falta poco", le escribió el actor en Instagram. Gil estuvo bajo supervisión médica en su casa de México, ya que padece de problemas pulmonares, pero ya se siente mejor. "Me tocó. No sé cómo, cuándo, ni dónde me contagié...Pasé unos primeros días muy mal, mucho susto, mucha incertidumbre", explicó en un video en Instagram en enero. Image zoom Valeria Marín y Julián Gil | Credit: Mezcalent; Instagram Valeria Marín SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La pareja reveló su historia de amor el verano pasado, compartiendo fotos juntos y mensajes amorosos en Instagram tras seis meses de noviazgo. "Gracias mi amor por estos seis meses de paz y amor incondicional", escribió Gil a finales de julio sobre su novia. Sin duda han sabido acompañarse en momentos llenos de retos, como la batalla de Gil contra su expareja Marjorie De Sousa por la custodia de su hijo Matías. Ahora el histrión llena de fuerza a su novia durante su recuperación. En una reciente publicación en Instagram, Marín reflexionó sobre esta crisis de salud: "Aprender a fluir, aprender a soltar y aceptar". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

