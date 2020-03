¡Julián Gil anuncia una triste noticia familiar! Nicolle Gil, hija de Julián Gil, tendrá que posponer su boda prevista para mayo a causa de una grave enfermedad de su prometido... Tenemos los detalles de esta dolorosa noticia. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La noticia que compartió hoy Julián Gil en sus redes nos llenó de tristeza: el prometido de su hija fue diagnosticado con cáncer. Por este doloroso motivo, Nicolle Gil tendrá que posponer su boda religiosa con el español Iñigo Ariño, que estaba prevista para el próximo mes de mayo. Así anunció hoy Julián Gil el difícil momento que atraviesan en casa por la enfermedad de su joven yerno: “Hoy nuestra familia ha sido tocada por el cáncer…Mi querido Iñigo, mi querido yerno, HOY más que nunca te quiero decir que no estás solo, acá tienes una familia que estará batallando contigo y junto a mi hija este duro proceso que se nos viene. Nunca te rindas, NUNCA porque somos un gran equipo liderado por Dios, en Él ponemos toda nuestra fé y confianza”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En unos días teníamos una gran boda, pero eso puede esperar, ¡ya verás que será la mejor de las bodas y celebraremos como nunca! Estoy seguro de que saldrás victorioso de este proceso. Ahí contigo día a día tienes a una gran mujer, mi Nika, que te llenará de mucho amor y no te soltará ni un solo minuto. ¡Vamos a ti, fuerza!”, fueron las palabras de cariño que le dedicó a Iñigo su suegro. Image zoom No olvidó añadir unas palabras de aliento para su hija ante el momento desolador que enfrenta en lo que era una de las etapas más dulces de su vida: “A ti, Hija, no me equivoqué en tu crianza, me siento muy orgulloso de tus sentimientos y lo real de tus valores. No tengo dudas de que eres una gran mujer y esposa. Los amo”. Image zoom Hace sólo doce semanas Nicolle felicitaba así a su prometido por su cumpleaños: “Felices 30 al amor de mi vida. ¡Que papá Dios te siga bendiciendo con mucha salud para poder seguir disfrutando de esta vida juntos! Por 70 años más, te amo amorcito”, dijo la enamorada novia. ¡Les deseamos que atraviesen lo antes posible este difícil trance y que Iñigo se recupere muy pronto! Advertisement

