Julián Gil afirma que Marjorie de Sousa no lo deja ver a su hijo por "capricho" Ya ha pasado tiempo desde la última vez que Julián Gil tuvo la oportunidad de ver a Matías, el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa. Por ello, se pronunció al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2019, fue la última vez que Julián Gil se reunió con Matías Gregorio en el centro de convivencia que las autoridades mexicanas designaron para la reunión entre padre e hijo. Los procesos judiciales continuaron; así, el actor perdió la patria potestad y toda posibilidad de convivir de manera legal con el niño. Por ello, considera que la decisión de no estar con el menor de sus vástagos se debe únicamente a su madre, Marjorie de Sousa. "Es el tema de nunca acabar que hemos hablado muchísimas veces. Hoy en día ¿por qué no puedo ver al niño? ¿Cuál es el problema? Ahora no hay un juez, el niño no está enfermo, está muy bien ¿cuál es el problema de ver al niño? Eso no se puede", advirtió Gil al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Todo ese proceso [legal] y como estamos en este momento me dio la razón desde el día uno: es un capricho. Es un tema de ego porque lo único que tiene que hacer es llamarme e invitarme a ser parte de la vida del niño". El protagonista de la película Santiago apóstol dejó claro que la actriz se ha quedado sin argumentos para justificar que no pueda ver a su hijo; por ello, ha decidido evadir el tema de manera pública. "Ahora no se habla del tema. Se le pregunta y no se habla. ¿Qué va a hablar, qué va a decir? No tiene cara para decir [nada] porque no hay argumento para no dejarme ver al niño", enfatizó. Marjorie de Sousa hijo Matías Julián Gil Credit: Mezcalent/Gustavo Caballero/South Beach Photo/REX/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a que sucedería con Matías si algo le sucede a Marjorie de Sousa, Julián Gil fue tajante al asegurar que "no sé" porque carece de los derechos legales para hacerse cargo de su hijo. "Ni la patria potestad tengo. Si tengo que estar voy a estar; si me dejan estar. Pero es algo que le tienen que preguntar a ella a mí no", concluyó.

