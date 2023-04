Viuda de Julián Figueroa niega crisis matrimonial y habla de supuesta llamada a otra mujer Imelda Garza-Tuñón, la viuda de Julián Figueroa asegura que no tenían problemas matrimoniales antes de él morir y planeaban un viaje de luna de miel. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Imelda Garza-Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, habló sobre su matrimonio y de rumores de crisis antes de la muerte del cantante de 27 años de un infarto. La joven mexicana, quien es madre de José Julián, el hijo de Julián, de seis años, habló de supuestos mensajes y llamadas de su esposo a otra mujer antes de morir. Imelda, quien estaba en la casa de su suegra Maribel Guardia con Julián cuando él sufrió un infarto, fue criticada por supuestamente "dejarlo solo". En entrevista con De primera mano, ella se defiende. "Han salido muchos rumores. Nada de eso es cierto, no sé de dónde sacan estas historias. Supe del video de una chica que se viralizó porque decía que Julián era muy amigo de ella, que le había marcado y que no le contestó, y que tal vez si le hubiera contestado la llamada no hubiera estado en esta situación", dijo ella. "La verdad es que Julián no tenía llamadas a ninguna chica de la escuela, o sea, él estaba en la universidad y esta chica, es de la universidad. Él no tenía ninguna llamada hacia ella, entonces, no sé de dónde sacó eso, pero pues sí, eso generó mucha controversia y fui atacada por eso", dijo a su tía, la periodista Addis Tuñón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julian Figueroa Imelda Garza Credit: (Medios y Media/Getty Images) Imelda aclaró que no estaban separados y que pasaron el fin de semana previo al fallecimiento de Julián Figueroa juntos. Además dijo que planeaba un viaje juntos a Japón, ya que después de su boda en el 2017 su luna de miel quedó pendiente. "No, no estábamos separados, de hecho estábamos planeado un viaje a Japón. Nos hacía mucho ilusión a los dos", afirmó. La viuda del cantante criticó a esta supuesta amiga de Julián. "El sábado estuvo todo el día con nosotros y el domingo también. Entonces, no sé si fue por llamar la atención o si de verdad lo consideraba un amigo, pero sí se me hizo muy mala onda, no tanto por ella, sino por la manera en la que la gente reaccionó. Porque tú publicas algo así y la gente en lo primero que piensa es que 'seguro lo dejó solo, seguro estaban separados'", dijo ella en el programa sobre la presunta amiga de su esposo que lamentó en sus redes sociales no haber respondido sus llamadas y mensajes antes de él morir, reporta El Universal. Imelda dijo que él estuvo acompañado y que se sentía deprimido, que extrañaba a su padre Joan Sebastian. Curiosamente, el cumpleaños de Joan Sebastian fue el 8 de abril, el día antes de morir Julián, quien falleció el 9 de abril. "Julián estuvo con nosotros viendo series, estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal porque no había dormido tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá", dijo Imelda sobre las útimas horas de su esposo. "Entonces como a las seis de la tarde me dijo: '¿Sabes qué?, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito'". Ella dice que lo encontró inconsciente dos horas después. "Lo único que me da paz es que cuando lo encontré no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz. Yo quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él", dijo. Ana Bárbara reveló que habló con Julián una semana antes de su muerte y que el cantante había soñado con su padre y con ella, diciéndole que en su sueño estaban los tres cantando juntos.

