Momentos importantes en la vida de Julián Figueroa Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Julian Figueroa Credit: Medios y Media/Getty Images Si bien murió a una corta edad de 28 años, Julián Figueroa tuvo una vida intensa, llena de éxitos y amor. Revivimos momentos importantes en su carrera y con sus seres queridos. Empezar galería Destinado a brillar Maribel Guardia y Julian Figueroa Credit: Mezcalent.com Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, nació en 1995. Hijo del Poeta del Pueblo y de la reconocida actriz y cantante costarricense, Julián nunca fue ajeno a la fama, las cámaras y los escenarios. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio México en el alma Joan Sebastian y Julian Figueroa con su abuela Credit: Mezcalent.com Aquí junto a su padre, el Rey del Jaripeo, y su abuela, cuando era un niño en México. 2 de 9 Ver Todo Lazos de amor Julian Figueroa y Joan Sebastian Credit: Mezcalent.com Si bien Joan Sebastian y Maribel Guardia se separaron poco después del nacimiento de Julián, el intérprete de "Secreto de amor" estuvo presente en la vida de su hijo. "Me siento más capaz de dar el mismo amor, pero mejor canalizado, un amor más maduro. Tengo más tiempo para entregarle a mi hijo", dijo Joan Sebastián en una entrevista con Cristina Saralegui cuando Julián era un bebé. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Quiero a mi papá "Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ" escribió en Instagram a 8 años de la muerte de su padre. "Al demonio con los grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", añadió. 4 de 9 Ver Todo Profundo dolor Maribel guardia julian Figueroa Credit: (Gustavo Caballero/WireImage) Su madre fue su gran cómplice y apoyo en la vida. "Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano", expresó Maribel Guardia. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida". 5 de 9 Ver Todo Extrañado por muchos Maribel Guardia, Marco Chacón y su hijo Julián Figueroa Credit: Mezcalent.com Julián tuvo una estrecha relación con su padrastro, el abogado Marco Chacón, quien fue como un padre para él. Julián fue quien entregó a su madre Maribel Guardia en el altar cuando se casó con Chacón en el 2011 después de un largo noviazgo. "No me cae el 20, es algo inesperado. No me fluyen las palabras", dijo al programa Hoy sobre la muerte de su hijastro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sus tesoros Julian Figueroa y familia Credit: Mezcalent.com Sus grandes amores eran su esposa Imelda Garza y su hijo José Julián. El cantante y la modelo veracruzana se casaron en el 2017. 7 de 9 Ver Todo Se apaga una estrella Julian Figueroa y Gabriel Soto Credit: Mezcalent.com Junto a Gabriel Soto actuó en la telenovela Mi camino es amarte. "Muy sorprendido y triste por esta lamentable noticia. Vuela alto carnal", escribió Soto en sus Instagram Stories sobre la muerte de Julián. 8 de 9 Ver Todo Temprano adiós Julian Figueroa y Jose Manuel Figueroa Credit: Medios y Media/Getty Images Junto a su hermano José Manuel Figueroa participó en el tributo a su padre 'Por Siempre Joan Sebastian: El Poeta del Pueblo'. El cantante deja atrás su legado musical, que incluye canciones como "Un idiota", "25 rosas" y "Pídeme". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

