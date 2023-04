El último mensaje que publicó Julián Figueroa en las redes sociales El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian compartió el sábado unas conmovedoras palabras desde su perfil de Instagram con motivo del octavo aniversario de la muerte de su padre que hoy cobran especial relevancia al ser las últimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Figueroa Julián Figueroa | Credit: Instagram Julián Figueroa El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, Julián Figueroa, perdió la vida este domingo a los 28 años. Según informó Telemundo, el joven actor y cantante mexicano, quien formó parte del elenco de la exitosa telenovela de TelevisaUnivision Mi camino es amarte, "fue hallado sin vida en su casa de la Ciudad de México. La causa oficial de su fallecimiento aún no ha sido informada por la familia, pero los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia". Justo un día antes de su muerte, Figueroa, quien es padre de un niño de 5 años fruto de su historia de amor con Imelda, acudió a las redes sociales para compartir un conmovedor mensaje que hoy cobra especial relevancia al ser el último que publicó. En el mismo, Julián expresaba su sentir a 8 años del fallecimiento de su padre, el cantante y compositor mexicano Joan Sebastian, cuya muerte aún le causaba mucho dolor. Julián Figueroa Julián Figueroa | Credit: Instagram Julián Figueroa "Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira. Cada día duele más", comenzó escribiendo el primogénito de Maribel Guardia desde su perfil de Instagram coincidiendo con el octavo aniversario de su muerte. Figueroa señaló que a él no le importaban ni los premios, ni la fama, ni el dinero de su padre, su único deseo era poder abrazarlo una vez más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me importa un bledo. SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más", continuó escribiendo el artista. "Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí". Tras las reacciones que generaron sus palabras entre sus seguidores, Julián se encargó de dejar claro en los comentarios de su publicación que "estoy orgulloso de la carrera de Joan Sebastian, de sus logros y del apoyo de sus fans. Pero a veces hay que dejar de aparentar que todo es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él".

