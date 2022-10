Julián Figueroa revela cómo está la relación con su esposa tras supuesta infidelidad Los conflictos de Julián Figueroa con su esposa Imelda Tuñón se desataron tras imágenes comprometedoras del cantante con otra mujer ¿ha ruptura matrimonial? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Julián Figueroa estuvo en el ojo del huracán luego de que se dieran a conocer imágenes donde se le ve es un supuesto romance con otra mujer que no es su esposa, Imelda Tuñón. Desde el inicio, el cantante no dudó en hacer frente a lo ocurrido y aceptar que se había equivocado. "Si cometes un error, recordar que eres un ser humano más y dar la cara. Aceptar las consecuencias y no dejar que eso te afecte, ni pensar que eres mala persona. Son errores humanos", advirtió Figueroa a los medios de comunicación. ""Finalmente, el que está casado soy yo y el que tiene que poner el límite soy yo. La falla fue mía, no de otra persona. Y lección aprendida. Hay que aprender de los errores y seguir creciendo como seres humanos". Respecto a cómo está su matrimonio; el cual, estuvo en riesgo tras la publicación de esas imágenes, el también actor no dudó en abrirse y explicar que es lo que está sucediendo alrededor de su hogar. "Muy bien, gracias a Dios, somos muy felices. Estamos trabajando mucho en nuestra relación, estamos pasando mucho tiempo juntos, pasando mucho tiempo con nuestro hijo y la relación va muy bien", concluyó. Julián Figueroa Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian | Credit: Instagram Julián Figueroa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julián Figueroa se ha caracterizado por hablar abiertamente a nivel público de las polémicas que le rodean. Baste recordar que dio a conocer su problema con el alcohol y su ingreso a una clínica de rehabilitación; también, ha mencionado cualquier otro rumor sobre su matrimonio o cuestiones relacionadas con la herencia de su fallecido padre Joan Sebastian; así como, con el trato que mantiene con sus hermanos.

