Julián Figueroa revela que "tengo un problema con el alcohol" Sin pelos en la lengua, Julián Figueroa habló abiertamente sobre su adicción al alcohol y hace frente a todos los rumores al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas, se ha rumorado que Julián Figueroa, quien ahora trabaja en una telenovela a cargo del productor Nicandro Díaz, se había presentado a trabajar en estado de ebriedad. Ante ello, el cantante no dudó en abordar el tema y desmentir que eso estuviese ocurriendo. Sin embargo, también reconoce que tiene un problema con el alcohol y ha lidiado con él desde que era menor de edad. "Tengo un problema con el alcohol y he sido abierto con ese tema desde que tengo 16 años, desde la muerte de mi papá", reveló Figueroa a los medios de comunicación. "Tengo un problema con el alcoholismo, que yo ni siquiera debería decirlo porque es un tema que es personal, pero los medios se han encargado de sea algo no tan personal, pero sí yo tengo un problema con el alcoholismo, pero es mentira que en este momento haya recaído o que haya tomado estragos en mi vida, y mucho menos durante mi trabajo". De hecho, el hijo de Maribel Guardia quedó libre de culpas luego de que el mencionado productor desmintiera que el hijo de Maribel Guardia se hubiera presentado ha trabajar con copas de más. Pese a ello, ya había declarado con anterioridad que "siempre he sido muy abierto con el tema del alcoholismo" y "llevo mucho tiempo limpio. Llevo más de un año limpio. Jamás, ni en el momento más bajo llegaría borracho a mi trabajo". Julian Figueroa Julian Figueroa | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Julián Figueroa solo se concentra en su trabajo y quiere limar asperezas con su esposa Imelda Tuñón, luego de que fuera señalado de haberle sido infiel; tema que también aclaró.

