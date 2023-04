Así era la relación de Julián Figueroa con su madre Maribel Guardia y con su padrastro Julián Figueroa tenía una relación especial con su madre Maribel Guardia y con su padrastro Marco Chacón, quien fue como un padre para él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la repentina muerte de Julián Figueroa a sus 28 años, su familia está desolada. Julián —hijo del fallecido cantante Joan Sebastian— tenía una relación muy estrecha con su madre Maribel Guardia y con su padrastro Marco Chacón, quien fue como un padre para él. "Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión", expresó Maribel Guardia en un comunicado firmado también por su esposo, Marco Chacón, y Imelda Garza Tuñón (la esposa de Julián). Cuando él era un adolescente, Julián entregó a su madre en el altar en el 2011 a Marco Chacón y siempre tuvo una cercana relación con su padrastro. Marco Chacon, Maribel Guardia y Julian Figueroa Marco Chacon, Maribel Guardia y Julian Figueroa, Mayo 2016 | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maribel comenzó su relación con Marco Chacón, quien es abogado, 10 años antes de casarse, por lo que Marco estuvo en la vida de Julián desde que era un niño. Marco Chacon, Maribel Guardia y Julian Figueroa Maribel Guardia , Marco Chacon y Julian Figueroa, México, 28 de enero 2007. | Credit: Mezcalent.com Maribel Guardia se separó del padre de Julián, Joan Sebastian, poco después del nacimiento de Julián en 1995. Joan Sebastian siempre estuvo presente en la vida de su hijo, pero Julián vivió con su madre y enfrentaron juntos los retos de la vida. Maribel siempre fue muy unida a Julián, apoyándolo en su carrera, y tiene una amorosa relación también con su nieto José Julián. Sin duda su esposo Marco Chacón será un gran apoyo durante este duelo. Julian Figueroa y Marco Chacon Julian Figueroa y Marco Chacon, Mexico, 2012 | Credit: Mezcalent.com "Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía", expresó la actriz costarricense tras la muerte de su hijo de un infarto.

