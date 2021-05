Julián Figueroa niega serle infiel a su esposa con Sofía Telch, la hija de Ninel Conde Julián Figueroa negó los rumores de romance con Sofía Telch, la hija de Ninel Conde. Mira las declaraciones del cantante. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir

El cantante Julián Figueroa desmintió categóricamente los rumores de romance con Sofía Telch, la hija de la cantante Ninel Conde y el actor Ari Telch. Figueroa dice que no le ha sido infiel a su esposa Imelda Tuñón. "Eso es falso completamente y es una falta de respeto para mi esposa, es una falta de respeto para mí y es una falta de respeto para Sofía", aseguró a El gordo y la flaca (Univision). "No tengo una relación con ella, ni siquiera somos amigos". Julián Figueroa —hijo del cantante Joan Sebastian y de la actriz Maribel Guardia— negó los rumores de que esté viviendo una crisis matrimonial con Imelda, con quien tiene un hijo. El cantante negó que su madre Maribel Guardia sea quien controle las finanzas dentro de su matrimonio. "Mi mamá no controla el dinero, por el amor De Dios", afirmó visiblemente molesto ante estos rumores. "Al contrario, mi mamá es la persona que si algún día lo he necesito, me ha echado la mano siempre que ha podido. Es una mujer que tanto a mi hijo como a mi esposa los ama". Julian Figueroa Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante ha visto el lado oscuro de la fama al ser blanco de especulaciones como estas. "Yo no veo cuál es el afán por crear estas noticias", añadió. Figueroa, de 26 años, está estudiando psicología en la universidad. "Me fascina la psicología, me gusta tener la habilidad de ayudar a tras personas", dice el artista. "Es algo que me apasiona, aparte estoy estudiando filosofía. La verdad es que me gusta mucho, lo disfruto mucho al igual que la música".

Julián Figueroa niega serle infiel a su esposa con Sofía Telch, la hija de Ninel Conde

