Julián Figueroa reconoce que está "en un proceso" sacar adelante su matrimonio tras escándalo por besar a una fan El hijo de Maribel Guardia reconoció que aún está lidiando con las consecuencias de besar a una fan y que está en "un proceso" con su esposa, Imelda Tuñón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La enorme polémica desatada en agosto pasado por unas impactantes imágenes que captaban al cantante mexicano Julián Figueroa supuestamente besando en los labios a una fan siguen causándole dolores de cabeza al artista. Así lo reconoció él mismo al abrir su corazón en entrevista en México y admitir que está trabajando en la relación con su esposa, Imelda Tuñón, madre de su hijo José Julián, tras lo ocurrido "Estamos llevando obviamente un proceso ahí [de] reconocer mi error y seguir adelante con la mujer que amo ", afirmó con total fanqueza el hijo de Maribel Guardia y el fallecido cantautor Joan Sebastian al programa mexicano Venga la alegría (Azteca Uno). "Quiero que mi hijo...en algún momento [tenga que vivir] la separación de sus padres tan mediáticamente como yo lo experimenté", prosiguió recordando con evidente dolor lo ocurrido hace años cuando sus padres dieron por concluida su relación. "Yo me enteraba de las cosas que ni yo sabía en las revistas a los seis años. Entonces si [el divorcio] llegara a pasar en algún momento, lo manejaríamos muy discreto". "Fue un momento de idiotez", afirma el intérprete de "La trampa" y "volaré", entre otros temas, sobre lo ocurrido y que le dio la vuelta a la red en sinfín de medios. "Yo deseo tener una familia bonita con mi esposa". Julián Figueroa (izq.), con su hijo José Julián y su esposa, la también cantante Imelda Tuñón: Julian Figueroa y familia Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dichas palabras coinciden con lo expresado por el artista su momento al afirmar afirmó que lo ocurrido había sido "sacado de contexto" y que él solo había charlado con la fan y luego la había llevado a su taxi. "Tal vez mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor", afirmó Figueroa en declaraciones transmitidas por La Mesa Caliente (Telemundo). La polémica también salpicó a su querida madre, quien en agosto mismo afirmó que le estaba pidiendo a Dios por su hijo. "A pesar de las malas vibras que le tiran, ojalá logren sobrevivir como matrimonio porque son muy jóvenes, tienen un hijo precioso y Dios quiera que esa pareja logre salir adelante". Sin embargo, el artista afirma ahora que el episodio le pegó tanto que incluso ha compuesto un par de temas para hablar sobre el dolor que sintió posteriormente. "He compuesto varios temas; no con la anécdota pero sí con el dolor de lo que sentí".

