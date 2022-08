Julián Figueroa enfrenta rumores de infidelidad Tras darse a conocer una imágenes donde supuestamente Julián Figueroa estaba teniendo un romance con otra mujer que no es su esposa, el hijo de Maribel Guardia no dudó en hablar al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dieron a conocer unas fotografías donde se aseguraba Julián Figueroa estaba siendo infiel con una fanática. Ante ello, el hijo de Maribel Guardia no dudó en enfrentar los cuestionamientos al respecto y aclarar la situación de lo que en realidad ocurrió, "Las fotos que me tomaron fueron de una chava [joven] que se me acercó cuando estaba cantando de un lugar al que invitaron. Se me acercó, me dio un beso. Después, me acerqué, la volví a abrazar, le dije 'muchas gracias hermosa'. Platicamos, la llevé a su coche y ya", aclaró Figueroa a los medios de comunicación. "Obviamente, esto fue sacado de contexto de todas las formas posibles". Pese a todo, el cantante no dudó en darle disculpas públicas a su esposa Imelda Tuñón, quien resulta la verdadera afectada de este tipo de rumores. "Aún así reconozco que tal vez mi forma de actuar no fue la más apropiada y le ofrezco una disculpa a mi esposa que creo es la única a la que le puedo decir algo al respecto. A mí esposa, que es el amor de mi vida, 'lo siento, si de alguna forma, mi comportamiento no fue el mejor'. Imelda y yo estábamos teniendo un momento muy bonito en nuestra relación; estamos viviendo una etapa muy linda. Obviamente, ahorita está enojada, triste", confesó. Respecto a los problemas de alcoholismo de que lo han señalado, Julián Figueroa asegura que es un tema que ya quedó aclarado. "Estoy cansado de las difamaciones. Ya salió el mismo Nicandro [Díaz] a desmentir las acusaciones de que había llegado borracho a Televisa. Si mi mismo productor lo está diciendo, esto es una difamación de niveles muy grandes, mayúsculos. Hasta estoy considerando tomar acciones legales", concluyó. Julian Figueroa Julian Figueroa | Credit: Gustavo Caballero/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Maribel Guardia se deslindó de los conflictos de su primogénito. "Julián es un adulto; él se puede defender solo. Lo único que puedo decir es que es un hijo maravilloso y que estoy muy orgullosa ahora del trabajo que está haciendo en la telenovela. Con Julián nunca he metido la mano en su carrera, nunca. Justamente porque él no quiere", advirtió.

