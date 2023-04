Julián Figueroa debutó en Hollywood y su película será un homenaje póstumo Sale a la luz que Julián Figueroa participó en un filme estadounidense antes de morir y que se estrena este mes en las salas de cine. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Julián Figueroa, además de cantante y compositor, estaba buscando abrirse camino como actor. Primero debutó con la serie de su padre Joan Sebastian; luego participó en la que sería su única telenovela Mi camino es amarte. Ahora, se revela que, antes de morir, el joven había logrado su ingreso a Hollywood y trabajó en su primera película que lleva por nombre Centurion: The Dancing Stallion. Ante ello, los productores de la cinta, George Gamble y Nancy White Gamble, no dudaron en pronunciarse ante el inesperado fallecimiento de este joven de 27 años. "Nos sentimos honrados de haber visto los magníficos talentos de Julián de primera mano: componer, cantar y actuar con nuestros caballos. Era amable, afectuoso, un amoroso hijo, padre y amoroso amigo; era un verdadero caballero", mencionaron los Gamble en un comunicado. "Estábamos excepcionalmente orgullosos de su trabajo en nombre de nuestra película, y aún más orgullosos del buen hombre que era. Julián, fuiste Ángel en la Tierra, y sigues vivo como Ángel en el Cielo. Nuestro amor, apoyo y oraciones están con su familia. Descansa en paz querido amigo". Julián Figueroa Credit: Armando Mota/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según se dio a conocer, además de actuar, interpretaba cuatro temas que forman parte de la banda sonora del filme. También cantó la versión en inglés de su sencillo "Ay Amor". También, en este trabajo también se cuenta con la participación especial de su madre Maribel Guardia. La primera y última película de Julián Figueroa, Centurion: The Dancing Stallion, que fue dirigida por Dana Gonzales y escrita por Boon Collins, se estrenará el próximo 25 de abril de 2023 en Estados Unidos.

