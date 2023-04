Su esposa, su hijo... Los grandes amores en la vida de Julián Figueroa Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maribel Guardia Credit: Instagram (x2) El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian perdió la vida este domingo a los 28 años. El joven actor y cantante estaba casado con la artista mexicana Imelda, con quien tenía 1 hijo, José Julián. Empezar galería La mejor decisión de su vida Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa Julián Figueroa dejó claro en noviembre del año pasado a través de su perfil de Instagram que su esposa y madre de su hijo, Imelda, era y siempre iba a ser su "único amor". "Hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida: pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Desde el principio hasta el final Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa "No cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo Imelda desde el principio hasta el final. Eres y siempre serás mi único amor", escribía hace tan solo unos meses por medio de las redes sociales. 2 de 8 Ver Todo Su primogénito Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa Fruto de su relación con Imelda, Figueroa se convirtió en padre en 2017 con la llegada al mundo de su hijo José Julián. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Su sol Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa "Tú eres mi sol, mi único sol. Tú me haces feliz cuando el cielo está gris", escribió junto a esta foto que publicó en noviembre de 2021 en la que posa con su retoño. 4 de 8 Ver Todo Padre e hijo Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa Su hijo tenía "la habilidad mágica de transformar momentos simples en los más hermosos" de su vida. 5 de 8 Ver Todo En familia Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa "Aprovechen cada instante al lado de los seres que aman", fueron las palabras con las que compartió esta instantánea que publicó el 25 de diciembre del año pasado. En la misma, Julián posa de lo más sonriente en compañía de su pareja y su hijo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su madre Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa Julián tenía una relación muy cercana y especial con su madre Maribel Guardia. "Nunca me cansaré de afirmar que eres la persona más bondadosa que he conocido. Estoy muy agradecido por ser tu hijo y tu aprendiz. Admiro infinitamente la forma en que puedes transformar el dolor en empatía y esa capacidad mágica que tienes para ver las mejores cualidades en las personas (cualidades que muchas veces ellos no conocen) para así ayudarlos a convertirse en la mejor versión de ellos mismos. Eso has hecho conmigo y cada día me la creo más. Sobre todo te agradezco por demostrarme que nunca estoy solo porque ÉL vive dentro de mi espíritu y que gracias a ese conocimiento TODO en este mundo es mágico. Te amo mucho mamá", fueron las palabras que le dedicó en 2021 con motivo de su cumpleaños. 7 de 8 Ver Todo Su padre Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa La partida de su padre Joan Sebastian supuso un duro golpe para él. "Te extraño mucho papá y me sigue costando tanto lidiar con el hecho de que no te puedo abrazar. A veces no puedo evitar sentirme enojado porque me faltaron más momentos a tu lado. Me faltó demostrarte más cuánto te amaba. Tu partida me obligó a convertirme en un hombre que a veces se tropieza, pero al igual que su padre lucha por levantarse y continuar disfrutando de la magia de la vida. No sé si existe una vida después de esta, pero en este breve chispazo de consciencia tuve el privilegio de ser tu hijo y por eso doy gracias a Dios. Tal vez no vuelva a verte, pero tuve el privilegio de ser testigo de la vida de un ser humano tan hermoso como tú y eso para mí es un tesoro invaluable. Te amo tanto papi y en mi corazón eres inmortal", escribía en Instagram en abril del año pasado. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

