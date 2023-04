Cuando Julián Figueroa cambió de look en los 50 más bellos hace once años: "Ojalá que la gente me de la oportunidad de demostrar que no solo soy hijo de artistas, sino que tengo talento" El fallecido cantante Julián Figueroa fue parte de la lista de los 50 más bellos en el año 2012. Aquí te contamos todo lo que pasó en su sesión de fotos en Ciudad de México Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Julián Figueroa recibió la propuesta de ser parte de la lista de los 50 más bellos de People en Español en el año 2012, el joven cantante se mostró ilusionado y feliz de pertenecer a la la sección de los bellos del futuro, en donde aparecían también Sofía Castro, Ángela Vázquez, entre otros. Acompañado de su madre, Maribel Guardia y su padrastro Marco Chacón, el joven llegó de muy buen ánimo a un hotel al sur de la capital mexicana en donde la única condición para que le tomaran la foto, fue portar su inseparable guitarra. Julian Figueroa - 50 mas bellos 2012 Credit: People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En aquella entrevista Figueroa contó la anécdota que vivió junto a su padre, el fallecido cantante Joan Sebastian al mostrarle su primera composición. Julian Figueroa - 50 mas bellos 2012 Credit: People en Español "Tenía 13 años. Me dijo: 'El único problema de tu canción es que van a pensar que te la hice yo. Y lloró", recordó el joven que en aquella ocasión lució un look rockero y estudiaba ingeniería de sonido. "Ojalá que la gente y los medios me den la oportunidad de demostrar que no solo soy hijo de artistas, sino que tengo talento". Fue Guardia quien confirmó públicamente la noticia este lunes a través de un comunicado. "Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano", comenzó compartiendo la actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Corona de lágrimas y Muchacha italiana viene a casarse. Guardia explicó que anoche "encontraron inconsciente" a su hijo en su cuarto mientras ella estaba en el teatro. "Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno", detalló. "El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular". Julian Figueroa - 50 mas bellos 2012 Credit: People en Español Tras la muerte de su primogénito, la artista habló con los medios de comunicación y contó que en una caja con la forma de la Virgen de Guadalupe fue la elegida para que descansaran las cenizas de Julián Figueroa. "Con el dibujo, un dibujo que le hizo José Julian de un león grande y un león chiquito, el león grande era Julián y el león chiquito era él [su hijo]", dijo llorando desconsolada, la viuda del cantante y madre del pequeño, Imelda Garza, quien se encontraba junto a Maribel Guardia afuera de su residencia en Ciudad de México. "Justamente un día antes Julián me pidió un pegamento", prosiguió Guardia. "Y cuando lo encontré muerto en mi casa, estaba el dibujó leoncito [pegado] en la pared". Según la actriz, la caja en forma de la Virgen fue elegida porque al nacer Julián, ella lo presentó a la Guadalupana "No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que la casa está tan linda, que llegaron las flores, la casa está tan linda tan llena de energía, no esperaba que la gente me dijera cosas tan lindas", dijo agradecida Guardia. "Lo agradezco".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cuando Julián Figueroa cambió de look en los 50 más bellos hace once años: "Ojalá que la gente me de la oportunidad de demostrar que no solo soy hijo de artistas, sino que tengo talento"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.