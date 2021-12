Julia Roberts de vacaciones y Sirey Morán luce sus curvas en traje de baño: las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pretty in Pink! Julia Roberts Enjoys the Beach with her Family in Sydney Además: Kanye West gasta millones para estar cerca de su ex Kim Kardashian, Paris Hilton, Michelle Rodríguez y más fotos imperdibles de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Regia Pretty in Pink! Julia Roberts Enjoys the Beach with her Family in Sydney A sus 54 años, Julia Roberts luce espectacular. Como muestra esta fotografía de la protagonista de Pretty Woman disfrutando de unas vacaciones en Sídney, Australia. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio En el mar Michelle Rodriguez Goes for a Swim in a Tie-Dye Bikini in Tulum Credit: Photo © 2021 Mega/The Grosby Group Otra actriz que también se encuentra disfrutando de unas vacaciones es Michelle Rodríguez, quien empacó maletas y se trasladó a Tulúm, México. 2 de 6 Ver Todo De vuelta a casa Sirey Moran bikini vacaciones honduras Credit: Sirey Moran Instagram Sirey Morán, quien se alzó con la corona de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, mostrando sus curvas en una paradisíaca playa en su natal Honduras. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Enamorados Paris Hilton and Carter Reum Honeymoon Tour - London Credit: Photo © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Paris Hilton y su esposo Carter Reum continúan de luna de miel. Esta vez, la pareja fue captada dando un paseo en Londres. 4 de 6 Ver Todo Cuando calienta el sol Kaia Gerber Shows Off her Sensational Figure in Tiny Bikini in Los Cabos Mexico Credit: Photo © 2021 Splash News/The Grosby Group La hija de la modelo Cindy Crawford, Kaia Gerber, lució su tonificada figura mientras disfrutaba del sol, playa y arena en Los Cabos, México. 5 de 6 Ver Todo Barriga llena, corazón contento Kanye West Dines With Friends at Nobu After Buying House Next to Kim Kardashian Credit: Photo © 2021 x17/The Grosby Group Kanye West, quien gastó millones de dólares en una propiedad ubicada en frente de la mansión de su ex Kim Kardashian, fotografiado por el lente del paparazzi mientras salía de cenar de un exclusivo restaurante en Los Ángeles. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

