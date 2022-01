Julia Fox comparte sensuales fotos con Kanye West y da detalles de sus apasionantes citas románticas Julia Fox habla de su romance con el rapero Kanye West, con quien se tomó candentes fotografías. La actriz da detalles de sus citas amorosas. ¡Mira lo que reveló sobre el ex de Kim Kardashian! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El romance entre Kanye West y Julia Fox va viento en popa! La actriz de 31 annos habló con la revista Interview sobre su relación con el rapero 44 años. La revista también publicó sensuales fotos de la pareja. La actriz de The Uncut Gems reveló que conoció al ex de Kim Kardashian en una fiesta de Fin de Año en Miami, donde el cantante hizo una presentación sorpresa. "Fue una conexión instantánea", dijo Fox sobre el flechazo. "Su energía es tan divertida. A mis amigas y a mí nos hizo reír, bailar y sonreír toda la noche". Tras salir varias veces a cenar en Miami ese fin de semana, Fox dice que decidieron viajar juntos a Nueva York para ver la obra Slave Play en Broadway. "Después de la obra decidimos cenar en Carbone, que es uno de mis restaurantes favoritos", dijo Fox. Según ella, mientras comían en el restaurante junto a otras personas, Kanye West —a quien ella llama "Ye"— dirigió una sesión de fotos, en la que ella posó con un suéter de cuello de tortuga de Balenciaga y unos pantalones de Miaou. "Al restaurante entero les encantó y nos estaban echando porras", recuerda ella sobre su sesión de fotos espontánea en Carbone. Después de cenar Kanye "tenía una sorpresa para mí", contó ilusionada, algo que la dejó en shock. "Ye tenía una suite de hotel entera llena de ropa. Era el sueño de toda chica hecho realidad", dice, añadiendo que se sintió como Cenicienta en la vida real. "¿Quién hace cosas así en una segunda cita?", añadió sobre su amado. Kanye West y Julia Fox Kanye West y Julia Fox | Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz está feliz con su relación hasta el momento. "Todo con nosotros ha sido tan orgánico. No sé hacia donde irán las cosas, pero si esto es una indicación del futuro me encanta el camino". Kanye está en proceso de divorcio de Kim Kardashian, la madre de sus cuatro hijos. En diciembre, le pidió a la estrella de Keeping Up With The Kardashians que volviera con él, pero Kim sigue su romance con Pete Davidson, con quien viajó unos días a Bahamas antes de regresar juntos a Los Ángeles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fox tuvo un bebé con Peter Artemiev, de quien se está divorciando. En diciembre, antes de conocer a Kanye West, Fox compartió en sus redes sociales que Artemiev la había abandonado con un bebé de meses, sin ayudarla a pagar las cuentas, reportó Page Six.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Julia Fox comparte sensuales fotos con Kanye West y da detalles de sus apasionantes citas románticas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.