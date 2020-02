Dale una mirada a los jugadores más sexy del Super Bowl LIV Dale un repaso a los jugadores más sexy que estarán disputando el Super Bowl LIV en el Hard Rock Stadium Miami. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay duda de que el Super Bowl LIV se ha transformado en uno de los más esperados de los últimos años por los fanáticos del fútbol americano y sobre todo por la comunidad latina, la cual tendrá una representación de lujo con la presentación en el Halftime Show de dos de los nombres más grandes en el mundo del entretenimiento: Jennifer López y Shakira. Su presentación estará llena buena música y mucha sensualidad que desde luego, harán el deleite de los aficionados masculinos. ¡Pero tranquilas chicas! Si en el show de medio tiempo Shakira y JLo se robarán las miradas de los hombres, en el terreno de juego también habrán algunos galantes caballeros que tendrán los ojos de millones de aficionadas en ellos por su innegable sex appeal para el género femenino. Nos dimos a la tarea de encontrar a los jugadores más sexys de los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City que estarán disputando este domingo 2 de febrero el Super Bowl LIV en el emblemático Hard Rock Stadium de la ciudad Miami. ¿Cuál de ellos es tu preferido? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nick Bosa Image zoom Nick Bosa. Jugador defensivo de los 49ers, juega con el número 97. Tiene 22 años y nació en Fort Lauderdale, Florida. Mide 6’4”. Llegó al conunto en el 2019 y desde entonces se ha transformado en una de las piezas claves del equipo de San Francisco. Jimmy Garoppolo Image zoom Jimmy Garoppolo. Quarterback de los 49ers, juega con el número 10. Tiene 28 años y nació en Arlington Heights, Illinois. Mide 6’2”. Llegó su actual equipo en el 2017, luego de haber estado en las filas de otro de los grandes nombres de la NFL: los Patriots de New England Mecole Hardman Image zoom Mecole Hardman. Jugador ofensivo de los Chiefs, juega con el número 17. Tiene 21 años y nació en Bowman, Georgia. Mide 5’10”. Se unió a las filas del equipo de Kansas City en el 2019. Kyle Juszczyk Image zoom Kyle Juszczyk. Jugador ofensivo de los 49ers, juega con el número 44. Tiene 28 años y nació en Medina, Ohio. Mide 6’1”. Llegó a San Francisco en el 2017 y estudió en la prestigiosa Universidad de Harvard. Solomon Thomas Image zoom Solomon Thomas. Jugador defensivo de los 49ers, juega con el número 94. Tiene 24 años y nació en la ciudad de Chicago, Illinois. Mide 6’3”. Se unió a su actual equipo en el 2017 luego de atender la reconocida Universidad de Stanford. Harrison Butker Image zoom Harrison Butker. Pateador de los Chiefs, juega con el número 7. Tiene 24 años y nació en Decatur, Georgia. Mide 6’4”. Llegó al equipo en el 2017 luego de jugar para Georgia Tech. Daniel Sorensen Image zoom Daniel Sorensen. Jugador defensivo de los Chiefs, juega con el número 49. Tiene 29 años y nació en Riverside, California. Mide 6’2”. Hace parte del equipo de Kansas City desde el 2014. Un dato curioso sobre su vida es que vivió un par de años en Costa Rica, sirviendo para una comunidad mormona. Blake Bell Image zoom Blake Bell. Jugador ofensivo de los Chiefs, juega con el número 81. Tiene 28 años y nació en Wichita, Kansas. Mide 6’6”. Llegó al equipo en el 2019. Curiosamente, también vistió la camiseta de los 49ers en el 2015 y 2016. Mitch Wishnowsky Image zoom Mitch Wishnowsky. Pateador de los 49ers, juega con el número 6. Tiene 27 años y nació en Gosnells, Western Australia. Mide 6’2”. Hace parte del equipo californiano desde el 2019. Una lesión cuando era adolescente lo obligó a dejar de jugar en Australia y una oportunidad de ingresar al equipo de la Universidad de Utah le permitió llegar a Estados Unidos en el 2014. Ross Dwelley Image zoom Ross Dwelley. Jugador ofensivo de los 49ers, juega con el número 82. Tiene 25 años y nació en Sonora, California. Mide 6’5”. Hace parte del combinado de San Francisco desde el 2018. Otra de sus pasiones es el béisbol y de hecho en la escuela secundaria dejó de lado el fútbol americano para jugar pelota. Advertisement

