Juez rechaza demanda de acoso sexual de Ashley Judd contra Harvey Weinstein Isis Sauceda / L.A. Mireya Acierto/Getty Images La actriz Ashley Judd no podrá continuar con su demanda contra el productor Harvey Weinstein, así lo decidió un juez de la corte de Los Angeles. De acuerdo a reportes, el juez Philip S. Gutierrez desestimó la demanda debido a que el equipo legal de la artista “no alegó adecuadamente que la relación con el Defendido estuviera cubierta por el estatuto [de limitaciones]”. En otras palabras, el magistrado consideró que la actriz no tenía una relación profesional con el productor en el momento del aparente delito, de acuerdo al código que usó Judd en su demanda, el cual fue enmendado en septiembre del año pasado, para incluir las relaciones entre directores y productores. El juez concluyó que el cambio en el código de ley no puede ser aplicado retroactivamente. No obstante, el juez permitió que la demanda por difamación y perjuicio, donde Judd alega que el productor afectó su carrera tras negarse a sus supuestos avances sexuales durante la época de los 90s, continúe su curso. “Lo hemos dicho desde el principio, que esta demanda era injustificad, y estamos satisfechos que la Corte vio eso tal como nosotros. Creemos que al final prevaleceremos en el resto de los reclamos”, dijo el abogado de Weinstein, Phyllis Kupferstein a CNN. Nicholas Hunt/Getty Images For NYFW: The Shows Por su parte, el abogado de la actriz, Theodore Boutrous, se mostró optimista con el futuro resultado del resto del caso. “Nada de la solución de hoy [ayer] cambia que el caso de la señorita Judd continúe en varias acusaciones. Aunque estamos respetuosamente en desacuerdo con la decisión de la Corte sobre la decisión de hoy, proseguiremos con las [otras] tres acusaciones”, dijo el abogado. BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz entabló la demanda contra quien fuera uno de los productores más poderosos de Hollywood de las últimas décadas, en abril del año pasado, alegando que perdió múltiples trabajos por su culpa. Judd fue una de las primeras actrices de Hollywood en acusar a Weinstein de mala conducta sexual, luego de una serie de reportajes publicados por The New York Times. A ella se le unieron artistas de la talla Gwenyth Paltrow, Angelina Jolie, Lupita Nyong’o y Salma Hayek. Desde entonces, más de 80 mujeres han acusado al productor de avances sexuales, acoso y violación. Weinstein ha negado las acusaciones. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.