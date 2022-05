Niegan permiso a Raphy Pina para asistir a la fiesta del primer añito de su hija con Natti Natasha Raphy Pina no podrá estar presente en el cumpleaños de su hija, ya que el juez federal ha negado por el momento la petición para poder asistir a la fiesta. Pero sus abogados podrán volver a solicitar el permiso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé | Credit: Raphy Pina/Instagram ¡El tiempo pasa volando! La pequeña Vida Isabelle, hija de Raphy Pina y la cantante Natti Natasha, cumplirá su primer añito este 22 de mayo rodeada del amor de sus papis y sus hermanos mayores. No obstante, el productor musical de momento carece del permiso para estar presente en una celebración tan importante, ya que el juez federal ha negado la petición para poder asistir a la fiesta de su pequeña. De acuerdo con el diario puertorriqueño El Nuevo Día, el juez federal Francisco Besosa denegó este lunes una petición para modificar las condiciones de libertad de Pina, quien se encuentra en arresto domiciliario, y así poder acompañar a su niña en los festejos de su primer año. "(Moción) denegada sin perjuicio por prematuro. Una vez que la corte y el oficial de libertad condicional sean informados del lugar de celebración del cumpleaños y las horas en que Pina Nieves estará fuera de su residencia, se podrá volver a presentar la moción", dice la orden, según un reporte del citado medio. Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé | Credit: Raphy Pina /Instagram La abogada de Pina, Maria A. Domínguez, dio a conocer que el cumpleaños de Vida Isabelle será "en un lugar aún por determinar fuera de la casa" de la familia. "Obviamente, el primer cumpleaños de su hija menor es una ocasión trascendental para un padre, particularmente un padre tan devoto como Pina Nieves", dice la moción de la defensa. "Aunque aún no se han concretado los detalles sobre la hora y el lugar de la fiesta, la celebración del cumpleaños de la hija de Pina Nieves será un asunto familiar, se llevará a cabo en un ambiente seguro y su asistencia no representará ningún peligro para la comunidad, o supondrá un riesgo de fuga. Desea asistir a la celebración con el único fin de estar con su hija en un día tan importante", añade. Raphy Pina y su hija Vida Isabelle Credit: IG/RaphyPina SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El cumpleaños de la pequeña se realizará dos días antes de la audiencia la que se dictará la pena que deberá cumplir Pina, que ahora se realizará el 24 de mayo a las 9:00 a.m., luego de que el juez federal lo aplazara por quinta vez. Según El Nuevo Día, no se ofrecieron detalles de este nuevo aplazamiento en que finalmente se sabrá cuánto tiempo el productor boricua pasará en prisión, tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas.

