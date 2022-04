Juez aplaza la vista de Raphy Pina por cuarta vez: ¿cuándo sabrá su condena la pareja de Natti Natasha? El juez federal Francisco Besosa ha pospuesto por cuarta vez la vista en que debe imponer la pena al productor musical Raphy Pina por los delitos de posesión ilegal de armas que fue encontrado culpable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la tensión en que viven Raphy Pina y su familia tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas, el juez federal Francisco Besosa ha pospuesto por cuarta vez la vista en la que debe anunciar la condena al productor musical. Según anunció Pina en sus redes sociales, la cita programada para el 1 de abril originalmente luego se cambió al 7 de abril y después al 18 de abril. Con este nuevo cambio de agenda, ahora se llevará a cabo el lunes 16 de mayo a la 1:30 p.m. en el tribunal federal del Viejo San Juan, en Puerto Rico. "Hola, a todos los que me están escribiendo por lo de la sentencia mañana, el honorable juez lo movió para el 16 de mayo", dijo a sus seguidores, quienes lo han acompañado en este proceso. Raphy Pina Raphy Pina | Credit: IG/Raphy Pina Pina, quien podría ser condenado hasta un máximo de 20 años de privación de libertad, se encuentra bajo arresto domiciliario y con un grillete hasta el día. El pasado mes de diciembre un jurado del tribunal federal en San Juan, Puerto Rico, encontró culpable de dos cargos de posesión ilegal de un arma automática al presidente del sello disquero Pina Records, que ha representado a importantes artistas como Nicky Jam, Daddy Yankee o Don Omar. Según las autoridades, Pina habría violado la ley federal de armas, y se le pide un máximo de 20 años en prisión. Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN No obstante, unos días atrás se hizo pública una moción interpuesta por la fiscalía federal en la que solicita que Pina reciba una pena de entre 46 y 50 meses en prisión. En todo este tiempo el productor ha estado refugiándose en su familia. Se ha especulado que en medio de esta situación, su relación con Natti Natasha ha sufrido una crisis, pero él insiste públicamente en defender su amor y en agradecerle por ser la madre de su hija Vida Isabelle.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juez aplaza la vista de Raphy Pina por cuarta vez: ¿cuándo sabrá su condena la pareja de Natti Natasha?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.