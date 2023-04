Te presentamos al influencer Juank Multivoces que logró fama por imitar voz de Shakira Un hombre que es conocido popularmente como Juank Multivoces, saltó a la fama por cantar igual que Shakira ¿qué pensará la famosa colombiana? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la voz de Shakira le ha dado ese sello particular que la convertido en una cantante que se distingue de otras colegas. De hecho, la famosa, quien ahora se ha separado de Gerard Piqué y se ha mudado a Miami con sus hijos, ha sabido adaptar sus cualidades vocales a las canciones que compone. Por ello, ha llamado la atención un hombre que se hace llamar Juank Multivoces y a logrado convertirse en un influencer gracias a que imita a la perfección la voz de la intérprete de "Suerte". Juan Carlos Domínguez es de origen guatemalteco y, según ha mencionado, quería ser cantante, pero cuando interpretaba el tema de cualquier artista lo hacía con una voz tan parecida que era motivo de admiración entre propios y extraños. Ante ello, tomó a la famosa colombiana para desarrollar su habilidad y hasta lograr emitir un sonido vocal igual al de la autora de temas como "Ojos así" y "Suerte". Para ello, tomó como primer ejemplo el sencillo "Pies descalzos". Shakira Shakira | Credit: LOIC VENANCE/AFP/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, cuando la también bailarina saca un nuevo éxito, este señor no duda en cantarlo tal como lo hace la propia Shakira. Así, el éxito "Music Sessions #53" ya se encuentra en su repertorio; por ello, algunos también le han puesto el sobrenombre de "Shakiro". ¿Qué pensará la famosa de su imitador vocal? Juank Multivoces realiza sus imitaciones de esta y otros intérpretes en TikTok, donde suma más de 680,000 seguidores. Ahora, también puede emular voces de otros famosos como Ricardo Arjona, Ricardo Montaner y hasta de dibujos animados como el famoso Homero Simpson.

