Juani Feliz, una dominicana que conquistó Harvard y Hollywood Juani Feliz es consciente de que carga peso de ser minoría entre minorías, pero esto no le ha impedido alcanzar cuanto ha querido, ya sea en Harvard o en Hollywood. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juani Feliz Juani Feliz | Credit: Alex M. Philip Juani Feliz es consciente de que carga el peso de ser minoría entre minorías, pero esto no le ha impedido alcanzar cuanto ha querido. Es latina, llegó desde República Dominicana a Estados Unidos con solo 1 año de la mano de sus padres, es mujer y es parte de la comunidad LGBTI. "Soy quien soy, y no pido disculpas por ser quien soy", dice. A pesar de haber llegado de tan pequeña a asentarse en El Bronx con su familia, Juani -quien recientemente fue incluida en la lista de "Los 50 más bellos de People en Español"- siempre ha mantenido muy vivas sus raíces dominicanas, ya sea yendo de vacaciones a su país natal o por haber crecido en un hogar donde se come comida dominicana y se habla español. Por tanto, si tuviera que definir su identidad, la actriz dirá que es "dominicana americana", pero siempre "dominicana" en primer lugar. Juani Feliz Juani Feliz | Credit: Alex M. Philip Juani ha tenido un recorrido como su apellido: feliz. A pesar de que le gustaba la actuación desde muy pequeña, sus padres sabían que en un país como Estados Unidos la carrera de arte "era un lujo", y que debía prepararse para conseguir un trabajo bueno y estable. Juani les hizo caso. Pero como ella "no tiene techo", según dice, a la hora de escoger una universidad no pensó en otra que en Harvard. "Mi mamá siempre nos crió con esa mentalidad de que todo es posible. Nos enseñó mucho a no decirnos que no nosotros mismos, y siempre intentarlo. En Harvard yo no pensé que me iban a aceptar, pero mi mamá nunca tuvo dudas. Me siento muy dichosa de tener una mamá que cree en mí así", asegura. En Harvard estudió ingeniería biomédica y se enamoró de la carrera. Una vez graduada, comenzó a trabajar realizando investigaciones sobre el cáncer en The Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, en Boston. Pero la actuación nunca la abandonó. Amaba las ciencias, pero le resultaba un mundo demasiado solitario, por lo que un día, con 26 años, decidió que reuniría el dinero necesario para regresar a Nueva York y hacer lo que más le apasionaba en la vida. Juani desde entonces ha triunfado en la gran pantalla con su actuación en producciones como The Purge: Election Year y Canal Street. También ha trabajado en varios programas de televisión como Blue Bloods, Power, Shades of Blue, One Dollar y fue una de los 12 actores elegidos para formar parte de ABC Discovers: NY Talent Showcase de 2017. En estos momentos Juani encarna al personaje de Isabela en la serie Harlem, de Amazon, y este año interpretó a Carmen en la serie DMZ, de HBO Max. La joven actriz cree que es un logro que a las mujeres latinas le estén dando mejores personajes en estas grandes producciones. "Por mucho tiempo a las mujeres latinas las tenían en papeles más pequeños como la que limpia la casa, la que siempre estaba embarazada a los trece o catorce años, y al ver la vida que he tenido los productores han podido verme con una luz diferente. Isabela es una política joven que ya quiere llegar al congreso. Isabela es una persona que es lesbiana, y yo soy lesbiana en mi vida real. Entonces para los productores del show querían a alguien que auténticamente se sintiera como este personaje. Yo pude traer algo bien auténtico al papel, porque tengo muchas cosas en común con Isabela", dice. "Y a través de Carmen salió otra parte de mí. Es alguien que se cría en NY, y yo me crie en el Bronx, que es un lugar duro, tienes que tener un carácter para poder sobrevivir en el Bronx y saber defenderte", sostiene. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juani reconoce que siendo dominicana no ha sido fácil, pero su perseverancia la ha hecho lograr lo que ha querido en su vida. Nunca ha desconocido su condición de latina como tampoco ha ocultado su orientación sexual ni a su pareja, con quien se casó el pasado año. Juani se ve como una embajadora de estas causas, y pretende que su vida sea un ejemplo para que se entienda cuánto valor hay en ser latina, mujer y gay. "Quiero que el mundo pueda ver que también hay un poder a través de eso", insiste.

