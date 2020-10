Close

¡Pillados! Juanes revela que él y su mujer se 'robaron' un carro “Bajo y me encuentro con cinco patrullas y como 10 policías armados hasta los dientes", exclamó el cantautor colombiano sobre el reciente incidente en el que intervino la policía. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Pasa hasta en las mejores familias! De vez en cuando malos entendidos pueden llegar al extremo y justamente esto le ocurrió a Juanes, quien acaba de revelar que recientemente él y su mujer se 'robaron' un lujoso auto marca Tesla y que lo ocurridó hizo que policías "armados hasta los dientes" se presentaran a las afueras de su lujosa mansión en Miami. "Tengo que contarles algo que pasó estos días ¡muy loco!", explicó el cantautor colombiano de "La camisa negra" en un post de Instagram donde aparece barbado y con gafas. "Estoy acá en el estudio trabajando como [a las] 11 de la noche. Llega [mi esposa] Karen Cecilia [Martínez], mi hija Luna y me dicen : '¡Juan, Juan! ...¡llegó la policía a la casa!'". Alarmado, el artista de 48 años acudió al llamado para averiguar qué ocurría. Para sus sorpresa, no se trataba de uno o dos agentes sino de "cinco patrullas y como 10 policías armados hasta los dientes" y quienes lo buscaban pues se había reportado que en su casa "había un auto robado", explicó Juanes todavía un poco incrédulo por lo sucedido. “Señor oficial, ese es mi carro, yo estaba cenando con mi esposa y acabamos de llegar hace una hora", prosiguió Juanes para explicar la historia. "Yo creo que usted está equivocado, ese es nuestro carro, es más, lo cambiamos hace poquito. Me despedí, me entré y vine al estudio”. Intranquilo ante lo ocurrido y debido al hecho de que los policías continuaban apostados a las afueras de su hogar, Juanes se dio a la tarea de verificar el estatus de su auto, que es rastreable por medio de una aplicación en el teléfono. “Bajo otra vez, le muestro la aplicación del carro al policía y digo: mire señor, esta es la app del carro y este es mi carro", exclamó el ganador al Grammy. "En ese momento él vuelve y me dice: ¿está seguro de la placa?, ¿este es su carro? Cuando miro pa’ adentro veo como una servilleta y otras cosas y digo: mierda, este no es mi carro. Me bajo del carro y le digo: señor oficial, usted no me va a creer, pero este no es mi carro, yo no entiendo cómo me monté yo en este carro”. Juanes y su adorada mujer -y madre de sus tres hijos- Karen Cecilia Martínez, a quien llaman de cariño "La Chechi": Image zoom Bennett Raglin/WireImage Una foto del recuerdo que el artista publicó recientemente con su "cómplice": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente la cosa no pasó a mayores y todo acabó en una divertida anécdota, como él mismo explicó. “Éramos los dos muertos de la risa y el policía me decía: oye, chico, -porque es cubano- en 20 años nunca me había pasado algo así". "¡Literalmente Karen Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta!". ¡Qué bandidos!

