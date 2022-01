Juanes recibirá el Premio Internacional de la Paz por su trabajo humanitario La labor como activista de Juanes será reconocida con un importante galardón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 27 de febrero de 2022, en una ceremonia virtual, el cantante Juanes será galardonado con el Premio Internacional de la Paz que entrega la organización no gubernamental PeaceTech Lab (PTL) como un reconocimiento a su labor humanitaria. Fue dicha asociación, fundada por el Instituto de la Paz de EE.UU., con sede en Washington DC, la encargada de dar a conocer la noticia. "Estoy más que honrado y emocionado de estar entre este grupo de líderes apasionados que trabajan para hacer del mundo un lugar más inclusivo y pacífico", mencionó Juanes en un comunicado. "Tuve la suerte de acoger la música como una salida creativa en un momento de gran violencia y guerra en mi juventud, y ahora mediante la Fundación Mi Sangre tenemos como objetivo crear un espacio para los jóvenes de hoy que luchan con las crisis superpuestas y en curso en Colombia". Además, colocó en su cuenta de Twitter una imagen donde se menciona su reconocimiento. "Honrado de hacer parte de este grupo. Fundación Mi Sangre", escribió para acompañar la instantánea. El también compositor ha realizado diversas acciones en pro de la sociedad a través de la fundación Mi Sangre; la cual creó hace 15 años junto a la emprendedora social Catalina Cock Duque. De acuerdo con PTL, además de líderes empresariales, se reconoce el trabajo de "activistas y artistas que crean acceso a la educación, protegen el medio ambiente y lideran la lucha mundial por la igualdad y la justicia". The 20th Annual Latin GRAMMY Awards – Person Of The Year Gala – Roaming Show SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una vez que estás en la cima, voltear y extender la mano para levantar a otros es la marca de una verdadera estrella. Juanes ha alcanzado la cima del éxito y ha encontrado la manera de seguir marcando una diferencia en el mundo, no solo con su música y talento, sino con métodos de construcción de la paz duraderos y efectivos que empoderan a la próxima generación de constructores de paz", declaró Sheldon Himelfarb, presidente y director ejecutivo de PeaceTech Lab, en un comunicado. "Es un honor reconocerlo como un homenajeado por los Premios Internacionales de la Paz". Además de Juanes, se otorgarán otros cinco reconocimientos a personalidades como el actor Forest Whitaker; Brandon Stanton, escritor e influencer; Tokata Iron Eyes, líder ambientalista de la tribu sioux; Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de la tecnológica AMD (Advanced Micro Devices), y Ajay Banga, presidente ejecutivo de Mastercard.

