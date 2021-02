Close

Juanes se une a la NASA ¿deja la música? El cantante Juanes forma parte de un grupo de personalidades latinas que formarán parte de un evento trascendental para la humanidad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como parte de la misión Mars 2020 Perseverance, por primera vez en la historia de la NASA se llevará a cabo una transmisión en idioma español titulada Juntos perseveramos. Ello, con el fin de mostrar la encomiable labor que los hispanos, que trabajan en esta importante compañía aeroespacial, han tenido en este proyecto de suma importancia para la humanidad. Así, Juanes formará parte de la dicha emisión. "[Estoy] emocionado de poder presenciar en vida uno de los logros más grandes de la humanidad y que además ayudará a acercarnos al planeta rojo como especies, expandiendo así nuestro conocimiento y conciencia", expresó Juanes en un comunicado oficial. "Celebro las contribuciones que han hecho tantos latinos al esfuerzo de la NASA". El cantante, junto a otras importantes figuras latinas, estará presente durante la narración en vivo del descenso y aterrizaje del Rover Mars Perseverance; el cual, fue lanzado desde la Tierra, el 30 de julio de 2020, con el fin de buscar señales de vida microbiana pasada. También, recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos, para su envío futuro a nuestro planeta. De igual forma, caracterizará la geología y el clima de Marte, y allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna. Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La NASA está colaborando con figuras prominentes de la comunidad hispana, incluido Juanes, para ayudar a compartir la emoción de la misión Mars 2020 Perseverance y la primera cobertura en español de la agencia de un aterrizaje planetario, titulado Juntos perseveramos", expresó por su parte Brittany Brown, directora de comunicaciones digitales de la NASA. "Con iniciativas como esta queremos llegar a hispanohablantes de todo el mundo". La transmisión de Juntos perseveramos se llevará a cabo este 18 de febrero a las 14:30 (hora del Ecuador) y podrá verse, junto a la misión en directo, a través de la página web de la NASA y de sus canales en español de Facebook, Twitter y YouTube NASA es español.

