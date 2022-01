Juanes estalla y asegura que "odio las redes sociales" Una polémica desató Juanes cuando dio a conocer su molestia hacia este tipo de plataformas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han convertido en herramienta de comunicación; pero también, han sido vehículo para la creación de una nueva elite de personas que se han alcanzado la fama a través de ellas. Incluso, algunas celebridades del espectáculo han tenido que utilizarlas para seguir vigentes ante el público. En algunos casos, como el de Erika Buenfil, han permitido que crezca su popularidad. Sin embargo, para otros se ha vuelto una carga, tal como lo dio a conocer Juanes quien estalló contra este tipo de plataformas. "El problema que tengo es que odio las redes sociales; las detesto. No es que odie las redes sociales, porque no odio a la gente. Odio la redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer", advirtió en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Pues claro, es todo el día lo mismo: yo diciendo '¿pero que mierda me invento para [atraer al público]'… no, estoy mamado de esta mierda ¡No quiero inventarme nada más! ¡Me valen las putas redes sociales!". Y si bien, el cantante aceptó que, por momentos, también le gusta entrar en ellas. No le grada que le quiten el tiempo. "A todo el mundo no le encantan las redes sociales", expresó. "De vez en cuando, si chismoseo, acepto. No es que no me guste chismosear, me gusta chismosear, pero no siempre. Todo el día hijo de puta viendo que hace todo el mundo, no me gusta; estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer". The 20th Annual Latin GRAMMY Awards – Person Of The Year Gala – Roaming Show SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos colegas como Alejandro Sanz, Fito Páez y Pablo López aplaudieron la reflexión. También hubo algunos usuarios que concordaron con el intérprete de "La camisa negra". "Había que decirlo y se dijo"; "Ya somos dos"; "A mi me pasa igual, amigo", y "Estás en lo cierto; las redes sociales se hicieron para socializar pero la mayoría no socializa", fueron algunos comentarios. La polémica se desató porque algunos consideraron que el compositor se "tomó el tiempo para grabar el video y subirlo" o bien, le aconsejaron que "cierra tus cuentas entonces". Habrá que esperar para saber si Juanes decide seguir el consejo de cerrar las redes o fue solo una molestia pasajera.

