Juanes muestra su 'vida cotidiana' en su impresionante casa de Medellín El cantante abrió las puertas de su hogar en su amada tierra, Colombia, para presentar su nuevo y esperado trabajo musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juanes Juanes y su esposa Karen Martínez | Credit: IG/Karen Martínez ¿Cómo es la Vida cotidiana de Juanes? El artista, que ha dado ese nombre a su nuevo proyecto musical, abrió las puertas de su espectacular casa en Medellín para compartir con los medios y el público cómo es su día a día. Desde un despertar en plena madrugada hasta el momento desayuno que invita a un mejor día. Para dar a conocer sus nuevas joyas musicales y esa inspiración tan única del cantante, ha elegido uno de los lugares donde es más feliz con los suyos, su esposa, Karen Martínez, y sus tres hijos, Luna, Paloma y Dante. Este espacio de ensueño se alza en plena naturaleza, rodeado de árboles y puro verde que, de seguro, han servido de inspiración al intérprete de "Veneno", uno de los recién estrenados temas. La casa cuenta con unos amplios ventanales de cristal que dejan al desnudo ese paisaje que no necesita presentación. Frente a él, hay un enorme porche donde, para este lanzamiento, Karen y Juanes invitaron a decenas de personas a practicar yoga, una de las grandes pasiones de la modelo. Se trata de un espacio de dos niveles donde, además de las estancias habituales como la sala de estar o las habitaciones, también cuenta con una gran biblioteca llena de títulos de todas las temáticas relacionadas con el arte, describe el diario El Comercio. Sus paredes también rebosan sabiduría y cultura debido a las obras en ellas colgadas, tanto de pintura, cerámica y madera. Precisamente de este material es del que está hecho uno de sus cuadros con su cara tallada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se siente bien cuando llegas a tu tierra y disfrutas las cosas más simples de la vida y te das cuenta que no necesitas tanto para ser feliz", escribía Karen junto a unas imágenes en su casa de Medellín. Aunque su base está en Miami, este segundo hogar es a dónde acuden siempre que tienen un tiempo para conectar con sus raíces, con la naturaleza y la belleza de las cosas sencillas. Y, sobre todo, disfrutar de la vida cotidiana.

