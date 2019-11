¿Juan y Maki Soler juntos nuevamente?

Tras anunciar su separación a finales de noviembre de 2018, Juan Soler y Maki Soler han sido retratados juntos en numerosas ocasiones por lo que muchos fans continúan especulando que la pareja podría haberse reconciliado.

"Estamos separados, es un hecho. Lo que pasa que él esta trabajando muy duro en su persona y en salir adelante y yo también", dijo la artista argentina en entrevista con el programa de televisión De primera mano. "Entonces como que nos estamos dando un espacio porque sólo el espacio y sólo la distancia te hace darte cuenta en donde estás parado, qué es lo que necesitas".

Image zoom Mezcalent

Tras dieciséis años de relación, Maki y Juan Soler optaron por emprender una nueva vida por separados, aunque siguen ligados el uno al otro por sus dos hijas, Mía y Azul.

"Azul me dijo algo muy lindo, me dijo: ‘mamá, ¿qué va a pasar con papá?'. Le dije: ‘pues no sé, estamos trabajando'. Me dice ‘bueno, pero si regresas con él no quiero que sea por mí, quiero que sea porque lo amas y porque quieres estar con él. Yo ya entendí que él siempre va a ser mi papá, y aunque estés con él o no yo, voy a estar bien'. Ahí te das cuenta del gran trabajo que estamos haciendo como padres", contó orgullosa la actriz.

Maki no descarta volver con su expareja. "Si Dios quiere y estamos haciendo las cosas para regresar Juan y yo vamos a regresar, pero si en el caso que no fuera así, porque puede pasar también, y él tenga una pareja o yo tenga una pareja, esa pareja va a ser parte de mi vida, yo así lo veo", contó. "No me cuadra que estés veinte años con una persona, luego te divorcies y nunca más te hables, me parece absurdo. Creo que la familia siempre es familia".