¡Juan Vidal suelta una bomba inesperada sobre su relación con Niurka Marcos! La apasionada pareja creada dentro de la casa vivió un fuerte enfriamiento tras la salida del actor del reality. Esta es la verdad sobre lo que rodea a la televisiva pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Niurka Marcos saliera de La casa de los famosos se ha vivido una doble realidad del reality. Por un lado, lo que los espectadores ven cada día en el show, y por otro, lo que la cubana cuenta sobre lo que, según su experiencia, verdaderamente pasa entre esas cuatro paredes. Una de las grandes incógnitas con su expulsión era si su relación incipiente con Juan Vidal que nació en el programa, continuaría cuando él estuviera fuera. La respuesta ya está. Ha dado varios giros y sustos a los fans de ambos, pero por fin parece que los dos están claros. Después de un enfriamiento importante y malos entendidos que mantuvieron a los tortolitos alejados y no dando rienda suelta a sus sentimientos, Juan ha dado un paso definitivo y ha soltado la bomba que muchos quería escuchar sobre la actriz. Juan Vidal Juan Vidal | Credit: IG/Juan Vidal Aunque en los últimos días, Niurka daba prácticamente por acabada la relación por ser muy "diferentes", todo ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas. Los dos se han expresado al respecto con un video y unas declaraciones en sus redes que no dan lugar a dudas: quieren darse una oportunidad. "La respuesta es simple hay cosas en la vida que no se pueden negar. El hecho de buscar sin encontrar. Y encontrar cuando ya no se buscaba. Y yo te encontré a ti, Niurka Marcos", escribió el intérprete junto a este emocionante video que recoge algunos de los momentos más bonitos de ambos en la casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tres horas después de su publicación, su destinataria hizo lo propio y mostró el mismo documento en su perfil de Instagram. También las mismas palabras, lo que hace suponer que siguen siendo una pareja, a menos a juzgar por estas declaraciones de amor en toda regla. Parece que han dejado los dimes y diretes de los últimos días para darse por fin una oportunidad lejos de las cámaras y los focos. Todavía no se han dejado ver juntos, pero con este comunicado público de ambos, queda claro que desean intentarlo.

