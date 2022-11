La reacción de Juan Vidal a las fuertes declaraciones de Niurka Marcos sobre su ruptura Después de que la actriz diera todas las explicaciones necesarias y con lujo de detalles, el dominicano reapareció en sus redes con este mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el inicio de su romance en La casa de los famosos, Niurka Marcos y Juan Vidal han estado en el ojo del huracán por las subidas y bajadas en su relación. La salida del dominicano del reality y todo el tiempo que transcurrió hasta encontrarse con la actriz, generaron mucha tensión e hizo que la cosa no empezara con buen pie. Aunque su romance continuó, fue corto. Niurka confirmaba esta semana que lo suyo se había terminado y daba las explicaciones necesarias al respecto. ¿Qué hizo Juan después de tan explosivas declaraciones? Juan Vidal Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Juan Vidal Aunque no pronunció el nombre de su ex en ningún momento, no dejó de usar sus redes para compartir publicaciones que dejan saber cómo se encuentra. Desde su tierra natal, República Dominicana, lució palmito y compartió un reel cargadito de mensajes y sentido del humor. Lejos de mostrarse triste y decaído, se dejó ver encantado de la vida. "Aquí haciendo reel de humor", escribió. "Cosas de la vida". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Desde el plató de La mesa caliente, también compartieron de primera mano, cómo se siente Juan tras haber escuchado a Niurka hablar así de su separación. "Nuestra producción se comunicó con Juan Vidal y justamente ha dicho que está en Republica Dominicana y que sí le han sorprendido estas declaraciones", explicó Verónica Bastos. "Y que además, sí quiere tener una plática con ella", concluyó.

