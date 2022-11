Juan Vidal cuenta la verdadera razón del fin de su romance con Niurka Marcos: "Sí duele" Juan Vidal rompió el silencio y contó la verdadera razón que, según él, hizo que terminara el romance que vivió con la cubana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras varias semanas en las que Niurka Marcos ha sido la única que ha hablado sobre el fin de su relación, Juan Vidal rompió el silencio y contó la verdadera razón que, según él, hizo que terminara el romance que vivió con la cubana por cinco meses. Según contó en La mesa caliente, Marcos se enfadó a causa de un viaje que el actor quería hacer a Miami para visitar a su hija Natalia. "Yo iba de México a Miami dos días a ver a mi hija y de ahí a agarrar el avión el lunes para llegar a Santo Domingo [República Dominicana]", dijo. Niurka Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Niurka "Lo que ella me dejó entender a mí es que ella quería hacer el viaje desde Mérida-Miami todo el tiempo y ahí tuvimos un conflicto y se molestó", contó. No obstante, a pesar del desencuentro se reconciliaron y "luego ella volvió a cancelar el viaje". "Yo dije: 'Vente para Dominicana, te enseño mi país, lo vas a conocer mejor, te voy a llevar a pasear'", relató Vidal. Hasta el día de hoy el dominicano no sabe la razón exacta de por qué la cubana decidió poner fin a la relación, a pesar de seguir amándolo, como ella ha afirmado en varias ocasiones desde la ruptura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También afirmó que todas las declaraciones que su ex ha dado desde que terminaron le han dolido mucho. "Sí duele, [sobre todo] cuando hemos tenido todas las conversaciones que tuvimos en privado y que salga todo esto", alegó.

