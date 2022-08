¡Juan Vidal y Niurka Marcos viven su amor como dos adolescentes! "Cuando hay magia" La parejita sigue en plena luna de miel tal y como muestran sus publicaciones y declaraciones de amor. Este fue el romántico gesto con el que derritieron las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Costó que se reencontraran a la salida de Juan Vidal de la casa, pero la espera mereció la pena. Niurka Marcos y su actual pareja atraviesan un momento lleno de "magia" y así mismo lo han gritado a los cuatro vientos. Las redes de ambos son un desfile de declaraciones románticas, fotos y videos amorosos que confirman que lo suyo es amor del bueno. La parejita feliz ha tenido que separarse unos días y no han dejado de escribirse cosas bonitas ante la atenta mirada de sus seguidores, quienes celebran su unión por todo lo alto. Niurka Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram STARPRO Entertainment "Aquí extrañándote, Niurka, loco por verte, ¡ya falta menos! La anaconda te extraña", le escribió el actor a su pareja junto a una imagen de ambos que incluye un gran corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo te extraño cada día cuando cuelgo tu llamada y hasta que vuelves a llamar", le contestó la cubana en este post de Instagram. Como dos adolescentes, así son sus mensajes y publicaciones, todo un derroche de miel y palabras bonitas. "Solo cuando hay magia es genuino", escribió la que fuera La Aventurera en una de sus publicaciones que inmediatamente recuperó Juan con el mismo pensamiento. "Cuando hay magia". Se trata de un recopilatorio de videos que sus fans, encantados con su romance, le hicieron, entre otros muchos. Unos collages de los que ambos se hacen eco para dejar claro que lo suyo es real y no fingido como trataron de dar a entender en La casa de los famosos. "El tiempo es mi mayor aliado", expresó en redes. "Me enseñó a esperar".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Juan Vidal y Niurka Marcos viven su amor como dos adolescentes! "Cuando hay magia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.