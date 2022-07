Juan Vidal comparte en su cuenta de Instagram el comprobante de pago a Cynthia Klitbo y pide zanjar polémica Tras el pago de la deuda, el actor compartió de forma pública el comprobante bancario que lo demuestra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la polémica por el supuesto dinero que Juan Vidal todavía debe a Cynthia Klitbo tras terminar su relación sentimental, el actor dio a conocer a través de sus redes sociales que ya pagó su deuda a la que fue su pareja. Juan Vidal y Cynthia Klitbo Juan Vidal y Cynthia Klitbo | Credit: Mezcalent x 2 "Para todos los que tenían el pendiente. Aclaro además que no sucedió antes por oposición de la contraparte. ¿Con qué intenciones? Sólo ella sabe. Doy por concluido y cerrado este tema, llevándome grandes lecciones de vida, entre ellas quién sí, quién no y quién jamás", dijo el actor junto a una imagen del recibo donde se puede leer que ya depositó 80 mil pesos a Klitbo este 27 de julio. Instagram Instagram | Credit: Instagram Juan Vidal "De esta mala experiencia también me llevo conmigo el apoyo incondicional de muchas personas que me han acompañado durante todos estos difíciles días. Y estoy agradecido por saber que tengo tanta gente que me apoya y quiere bonito de verdad", agregó Vidal en otra de sus historias de Instagram. Haciendo referencia al apoyo que Niurka Marcos siempre le mostró, tanto a él personalmente, como de manera pública. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En febrero de 2022 la actriz de El privilegio de amar dio a conocer que su relación con el dominicano había llegado a su fin tras seis meses de romance. Y aunque en un primer momento la intérprete aseguró que no daría más detalles de su ruptura, posteriormente dio a conocer que el ex participante de La Casa de los Famosos le debía cerca de $4,500 estadounidenses y no le quería pagar en dólares, como ella quería que le fuera devuelto el préstamo, pues así fue como ella se lo entregó. Además, Cynthia recomendó a Marcos que tuviera cuidado con el actor, pues él tenía problemas de ira y, además, para él "las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente". Ni siquiera estas advertencias han impedido que la cubana se reencuentre con Vidal y retomen el romance que empezaron semanas atrás durante su participación en el reality de Telemundo, La casa de los famosos.

