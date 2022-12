Juan Soler y Maky ya están oficialmente divorciados: "Fue un cierre de capítulo muy doloroso" Cuatro años después de anunciar su separación, Maky confirmó que el divorcio de la pareja era oficial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de cuatro años de separación, el actor Juan Soler y su ahora exesposa Maky Moguilevsky están oficialmente divorciados. La presentadora confesó que el proceso no fue para nada agradable. "Juan y yo teníamos firmado el divorcio", dijo a Hola TV. "Lo logramos hace poquito, el convenio". La argentina reveló que el proceso se alargó debido a la falta de interés de firmar los documentos pertinentes para ponerle punto final a su relación legal. "Es como que tú dices, no importa luego firmo, luego me divorcio, luego veo lo del convenio, luego veo como queda, que me deja él, que me quedo yo. Como que siempre vas postergando", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Soler Juan Soler | Credit: Mezcalent Maky admitió que alargar el proceso de divorcio como lo hicieron no fue una decisión sabia, ya que le impedía sentirse completamente libre para rehacer y continuar su vida. "Eso energéticamente, si llega alguien a tu vida, es como que no", dijo. "Aunque él tuvo pareja y todo, yo no me sentía como con la libertad de [tenerla], como no había firmado, como no había arreglado las cosas con él, siempre era como que: no quiero que se enoje, igual y si tengo novio, no le digo a nadie. Eso en cierta forma es un freno que fue muy importante [en el proceso]". Maky Soler Maky Soler | Credit: Mezcalent A pesar de tener una relación cordial con el actor y padre de sus dos hijas, la empresaria no minimizó lo difícil que fue enfrentarse a la separación tras quince años de matrimonio. "Fue un cierre de capítulo muy doloroso, muy triste", admitió.

