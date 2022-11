Juan Soler está soltero: acabó la historia que había retomado con su novia de hace 40 años ¿Qué pasó con la novia de la infancia con la que Juan Soler había vuelto? ¡Ahora el actor está abierto otra vez al amor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Juan Soler anunciara que había vuelto con su primera novia de hace 40 años, el actor ha vuelto a la soltería y abierto a conocer a otras pretendientes. Fue en el programa Sale el Sol donde se hizo una dinámica en que los presentes debían responder si habían prometido llamar a alguien que les gustara y no lo habían hecho. "Fíjate que sí [prometí llamar a alguien y nunca lo hice], conocí a una persona que me gustó mucho, íbamos en un avión, la plática estuvo riquísima. Bajamos, nos intercambiamos teléfonos, y a la hora de la hora, no sé qué pasó, pero ya no, no quise llamarle", contó Soler en el programa. "Eso pasó hace mucho tiempo, pero sí empezaré a llamar, tendré que empezar a llamar por teléfono ahora que estamos solteros ya", sostuvo. Juan Soler Juan Soler | Credit: Mezcalent Así, el actor argentino-mexicano dejó al descubierto que ya había puesto fin a su noviazgo con María Jose Barbaglia, con quien hace 40 años tuvo una relación en Argentina y con la que había retomado un romance que lo tenía ilusionado. Juan Soler y María Jose Barbaglia Juan Soler y María Jose Barbaglia | Credit: María Jose Barbaglia/IG "Nos reencontramos allá, en una cena de excompañeros y nos empezamos a hablar, a textearnos y luego yo viajé a Argentina para verla, fue en mi viaje anual para ver a mi familia, hablamos y dijimos: '¿Por qué no probamos?'", contó. "Yo estoy muy contento, la verdad. Es una relación madura, de dos personas que ya están muy hechos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que estas declaraciones nos hicieron pensar que la ex pareja tendría futuro, lo cierto es que no resultó y el actor no ha revelado el porqué de la ruptura.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juan Soler está soltero: acabó la historia que había retomado con su novia de hace 40 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.