Juan Soler revela que será operado ¿Por qué Juan Soler deberá pasar por el quirófano en próximos días? El actor lo cuenta todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo 18 de abril de 2022, Juan Soler se someterá a una cirugía que lo tendrá en un proceso de recuperación por varios meses y le impedirá hacer esfuerzos. Fue el propio actor el encargado de explicar los problemas de salud por los que ha atravesado en últimas fechas. "Hace casi tres meses que no puedo ir al gimnasio, me lastimé la mano. Ahora, están por operarme de una hernia inguinal, si hay cuidado, no puedo cargar", explicó Soler a los medios de comunicación. "Vamos a estar tranquilos, sin levantar peso [durante algunas semanas]". El actor dejó claro que no le ocasiona el menor conflicto ser abuelo y que los años pasen; por el contrario, se siente satisfecho con su actual madurez."Nunca me molestó el tema de la edad y seguir mi carrera por la edad de mi personaje o la que me corresponde a mí. Y mucho menos [me preocupa] ser abuelo", advirtió. Respecto a los cuestionamientos que reiteradamente le realizan sobre una posible reconciliación con su exesposa Maki, Juan Soler dejó claro que si bien están separados, siempre mantendrán cercanía y se apoyarán mutuamente. Juan Soler Juan Soler SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo una gran relación con Maki; me van a ver, quizá, cenando en un restaurante con las nenas [mis hijas] y con ella porque somos una verdadera familia. Mis hijas saben que cuentan con su papá y su mamá, y saben que si su mamá está en aprietos ahí va estar su papá, y si su papá está en aprietos ahí va estar su mamá", aclaró. "Vivimos solitos en México. No tenemos familia, no tenemos contención familiar; el único círculo familiar que tenemos somos cuatro Mía, Azul [hijas], Magdalena Moguilevski Ochmann, que es Maki, y yo. Siempre nos van a ver en una relación muy cercana".

