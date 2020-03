Juan Soler sorprende a sus seguidores con su repentino retiro de las redes sociales El actor, siempre muy activo en las redes, ha explicado la razón principal por la que ha tomado esta drástica decisión. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es un actor de raza que se caracteriza por darlo todo en la pantalla. Esa pasión también la aplica en su vida. Pero últimamente le vemos menos. Y es que Juan Soler ha decidido cerrar temporalmente sus redes sociales. Siempre muy activo en esta plataforma, el actor argentino lleva más de un mes y medio sin hacer uso de ellas. ¿Por qué ha dado este paso? Él mismo se lo ha explicado a sus seguidores que tanto le echan de menos. “A limpiar las energías. La felicidad requiere mantenimiento de vez en cuando. NOS VEREMOS PRONTO. Recuerden ¡TODO es una elección!”, fue su último mensaje junto a una imagen muy explicativa. “Cerrado temporalmente, detox“, dice el cartel. De eso hace ya casi ocho semanas. Los mensajes de amor y cariño desde entonces no han parado de darse en su perfil. Recordemos que Juan siempre ha usado Instagram como un canal para transmitir positividad, buena energía y mensajes optimistas sobre la vida, a pesar de las caídas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También ha sido un lugar donde expresar sus ideas políticas y sus pensamientos más personales, pero siempre desde el respeto y la libertad. Le han llovida muchas críticas por ello pero también muchos aplausos. Image zoom Aplausos que actualmente sigue recibiendo de su público fiel desde hace tantos años porque Juan continúa trabajando y mucho. El argentino vuelve a ser protagonista de una telenovela de Televisa con La mexicana y el güero, junto a Itatí Cantoral y Luis Roberto Guzmán. Una historia de Nicandro Díaz que nos acerca a un triángulo amoroso en un melodrama clásico con toques de comedia. ¡Lo mejor en este nuevo proyecto Juan! Advertisement

